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El dúo de Aprilia en MotoGP se prepara para una emotiva despedida: "Encontramos algo que no esperábamos"

Marco Bezzecchi y Jorge Martín se preparan para su último duelo como compañeros de equipo y aseguran que nunca se enemistaron.

Richard Asher

Publicado: 25 nov 2026, 23:05

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La dupla oficial de Aprilia formada por Marco Bezzecchi y Jorge Martín cerrará este fin de semana una etapa de dos años compartiendo garaje con una batalla en la última ronda por el segundo puesto del campeonato del mundo. Y, si hay que creerles a los pilotos, terminarán con una relación mejor de la que muchos esperaban.

Cuando comenzó su vínculo, se daba por hecho que la pareja no estaba precisamente en la misma sintonía. Pero estos dos caracteres tan diferentes han mantenido una relación pública cordial durante las dos temporadas, aunque el período tuvo momentos de tensión.

Entre esos momentos estuvo el intento de Martín de salir de su contrato en 2025, que dejó a Bezzecchi liderando el equipo por su cuenta. También hubo dos incidentes en la salida en los que Martín se llevó puesto a Bezzecchi: Motegi el año pasado y Balaton Park esta temporada.

Martín llega a la final de Valencia con dos puntos de ventaja sobre Bezzecchi. Sea cual sea la manera en que se decida la pelea, los pilotos esperan una despedida cálida, con Martín listo para marcharse al equipo oficial Yamaha. Una calidez que ni siquiera ellos esperaban al principio.

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"Será nuestra última carrera compartiendo el box, así que también será un momento especial", dijo Bezzecchi después de superar a Martín para ganar el Gran Premio de Portugal el fin de semana pasado.

"Creo que encontramos algo que no esperábamos, sabés. Una relación fuerte, un buen ambiente dentro del box, toda la fábrica trabajando bien en conjunto.

"Obviamente la rivalidad está en la pista, como vieron hoy... A veces nos adelantamos muchas veces, pero esto son carreras.

"Siempre es mejor terminar segundo que tercero, así que seguro vamos a pelear [en Valencia]. Y estoy seguro de que será una linda pelea".

Martín y Bezzecchi no han podido con Marc Márquez, pero todavía se disputan el segundo puesto del campeonato.

Martín agregó sentimientos similares antes de la última ronda del dúo como compañeros de equipo en Aprilia.

"Sabés, creo que Marco y yo nos respetamos mucho", dijo. "Tenemos una muy buena relación, entendemos que ganará el mejor [piloto].

"Estoy orgulloso de ser su compañero de equipo porque siempre me hace mejor. Siempre miro sus datos, siempre intento ser un mejor piloto y seguro he terminado siendo un mejor piloto de lo que era cuando empecé la temporada.

"Lo que queríamos era ganar [el título]; ahora, seguro, [queremos] segundo, tercero. Es lindo tener esta batalla. Peleamos juntos desde 2018, pero al final del día intentaremos dar lo mejor en Valencia para tener una gran pelea. ¡Y después intentaremos ponernos el mejor traje posible para la gala!"

Aunque Martín dijo que quería terminar la temporada como subcampeón, también señaló que su objetivo para la temporada ya había sido alcanzado.

"Los dos queremos ser segundos más que terceros", remarcó. "Para mí, honestamente, cuando empecé esta temporada, mi objetivo era terminar entre los tres primeros. Así que ya lo logré, ¿no? Terminaré entre los tres primeros en cualquier caso.

"Si puedo terminar segundo, será mejor. Pero siento que en este momento el nivel de Marco es increíble; el nivel de confianza también. Será realmente difícil ganarle".

Bezzecchi también aprovechó la oportunidad para elogiar a su rival antes del duelo en España: "Jorge siempre es súper rápido. Y cuando tiene confianza es demasiado fuerte".

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