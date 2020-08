El aprendizaje de Viñales: "Rossi siempre mantiene la sonrisa"

Lejos de las tensiones que se vivieron en el garaje de Yamaha durante la época en la que coincidieron Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, la llegada de Maverick Viñales (2017) cambió la situación para relajar los ánimos y dar paso a una convivencia razonable.

Pese a que tanto Rossi como Viñales han seguido claramente sus respectivos caminos y objetivos, la convivencia ha sido siempre natural, sin enfrentamientos frontales como se vieron en el pasado.

El pasado domingo, en las plataformas digitales del equipo Yamaha, ambos pilotos se prestaron a una conversación en la que Valentino aprovechó para anunciar su intención de “correr el año que viene; no sería justo retirarme así”.

Al respecto de la continuidad en Yamaha del #46 el próximo año, aunque no sea en la estructura oficial, Maverick se mostró encantado.

“Seguro, me gustaría que siguiera muchos años más. Me encanta compartir la pista con Valentino, es especial luchar con él. Siempre me hace dar un paso más. En el entrenamiento en casa y también en la pista. Siempre tengo que ver dónde está mi compañero de equipo, porque finalmente somos buenos amigos y estamos en el garaje de Yamaha, así que al primero que tenemos que vencer es el uno al otro”.

Maverick siempre ha mantenido una buena sintonía con Rossi, del que ha aprendido a afrontar las dificultades desde otra perspectiva.

“Lo que he aprendido durante estos años, porque ambos pasamos tiempos difíciles en Yamaha, especialmente en la última parte 2017 y en 2018, es que Valentino siempre mantiene la sonrisa, y antes no entendía por qué”, recuerda Mack.

“Estábamos lejos de los primeros en los tiempos, nos costaba estar entre los 10 mejores, algo a lo que no estamos acostumbrados. Así que no entendía por qué estaba sonriendo. Lo hablé con mucha gente: 'No sé cómo puede sonreír', pero él era muy feliz y no importaba. Dejaba todo [los problemas] en la pista y era feliz fuera. Así que aprendí a ser feliz aunque las cosas no salgan como tú quieres. ¡Me llevó meses entenderlo!”, explica el catalán.

Una relación que se verá separada en 2021 con la llegada de Fabio Quartararo al equipo oficial Yamaha.

“Fabio será mi compañero de equipo el año que viene, y a veces pienso que estoy un poco decepcionado porque mantengo una muy buena relación con ‘Vale’, aprendo mucho de él, pero fue la decisión de Yamaha. De todos modos, tenemos que seguir trabajando. Creo que este año será bueno para nosotros, la moto está ahí. Necesitamos mantenernos centrados. Quiero repetir los buenos momentos de Yamaha, cuando estábamos primero o segundo, muchas veces compartiendo el podio. Creo que este año podemos repetirlo, y seguro que iremos al máximo desde la primera vuelta”, cerró el español.

Viñales y Rossi, último año juntos en el equipo oficial Yamaha: