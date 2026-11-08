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6 nov 2026 al 8 nov 2026
| Losail International Circuit, QA
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GP de MotoGP de Catar: Comentarios en directo y últimas noticias desde Lusail
Comentarios en directo, minuto a minuto, del Gran Premio de Catar, en el que MotoGP visita el Circuito Internacional de Lusail
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Como dijo Martin ayer por la tarde, sin embargo, esto son 40 minutos de trabajo y luego hay dos semanas para descansar. Solo tiene que asegurarse de poder llevar la pelea por el título a la próxima carrera en Portugal.
10:56
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Jorge Martín le da un beso en la frente a su novia antes de que la parrilla empiece a despejarse. Corre con una muñeca fracturada: ¿podrá repetir la heroicidad de ayer? Fue tercero en la sprint, pero esta carrera tiene el doble de distancia...
10:54
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Las autoridades se dan la mano en la parte delantera de la parrilla, sin duda todos aliviados de que sus cuentas bancarias no hayan sufrido un golpe por la cancelación de esta carrera.
10:53
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Mientras seis niños bastante pequeños cantan a voz en grito el himno nacional de Qatar, el jefe de MGPSEG Carmelo Ezpeleta se muestra imperturbable. En realidad debería estar radiante: ¡consiguió la carrera que quería pese a tanta oposición!
10:51
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¿Viste la carrera sprint de ayer? ¿No? ¡Pasó de todo! Marc Márquez se llevó el máximo de puntos, pero no sin polémica. Ponte al día con lo que pasó aquí:
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10:49
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Sobre esa parrilla reordenada, estos son los 10 primeros en la salida. Relevante para la lucha por el título: la ausencia de Bagnaia eleva a Martin del 11º al 10º.
Grid
All Stats
Cla Rider # Bike Time km/h 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia
1'50.028
176.027 2 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati
+0.266
1'50.294
175.603 3 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati
+0.299
1'50.327
175.550 4 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia
+0.429
1'50.457
175.344 5 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia
+0.568
1'50.596
175.123 6 J. Zarco Team LCR 5 Honda
+0.707
1'50.735
174.904 7 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM
+0.844
1'50.872
174.687 8 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati
+0.862
1'50.890
174.659 9 E. Bastianini Tech 3 23 KTM
+0.973
1'51.001
174.484 10 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia
+1.036
1'51.064
174.385 View full results
10:46
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¿Qué más hace que esta carrera sea tan esperada? Ah, sí, ¡hay un campeonato del mundo que podría decidirse! Pero no se emocionen demasiado... Marc Marquez solo puede sentenciar el título si gana y Jorge Martin no termina. También existe, matemáticamente, la posibilidad de que Marco Bezzecchi siga en la pelea si Marc tiene problemas. Suponiendo que puedan fiarse de mis cuentas bajo presión, les iremos actualizando la ecuación a medida que avance la carrera. Si prefieren hacerlo ustedes mismos, el número mágico es 74: esos son los puntos que aún puede sumar un piloto después de este fin de semana.
10:41
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Bagnaia iba a salir quinto y Marini 14º, pero la parrilla se ha reordenado tras sus retiradas. (Si te cuesta seguir el ritmo de las idas y venidas por motivos de salud en MotoGP, recomiendo una hoja de Excel...)
10:37
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Cuando Yamaha se retiró, pensamos que nos quedábamos con 18 motos... pero ahora han pasado a ser 16. Francesco Bagnaia tuvo un fuerte accidente en la sprint de ayer y será baja. Junto a él en la lista de ausentes estará Luca Marini, que se retiró en la mañana de la carrera mientras los problemas de fatiga siguen afectándole.
10:35
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Esta carrera ha sido un tema candente en las últimas semanas debido al conflicto en el golfo Pérsico. Sin embargo, pese a todo lo que se ha hablado, todos los equipos están aquí y listos para salir a competir, con la excepción de las cuatro motos Yamaha.
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10:34
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Soy Richard Asher y es un placer acompañarlos durante lo que ocurra esta noche. ¿Por dónde empezar? Repasemos algunas cosas por si han estado ocupados con la vida...
10:32
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¡Por fin ha llegado el día! De hecho, el día ya llegó y se fue, porque el GP de Qatar es una carrera nocturna. Da igual, la carrera más comentada de los últimos tiempos está a 30 minutos y te damos la bienvenida a nuestra cobertura en directo por texto.
Por: Richard Asher
Publicado: 8 nov 2026, 15:57
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