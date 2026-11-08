MotoGP GP de Qatar
Entrenar, comer, dormir y repetir: el plan de Márquez para ganar el título en Portugal
El campeón virtual se conformará con los puntos que necesita en Iberia, pero perder la concentración queda descartado
Richard Asher
Publicado: 8 nov 2026, 20:34
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Marc Márquez reveló un cambio de enfoque en busca de amarrar el campeonato mundial de MotoGP cuando la categoría regrese a Europa dentro de dos semanas.
Tras cosechar 32 de los 37 puntos posibles durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar, Márquez quedó perfilado para liquidar el campeonato en el Gran Premio de Portugal dentro de 14 días.
El piloto oficial de Ducati viaja a la penúltima ronda de la temporada con una ventaja de 60 puntos sobre Jorge Martín (Aprilia), quien a su vez supera por 14 unidades a su compañero de equipo Marco Bezzecchi.
Si bien ambas Aprilia se mantienen con posibilidades matemáticas, lo de Martín es una opción remota, mientras que Bezzecchi, en sus propias palabras, "necesita un milagro". Sin embargo, el trabajo aún no está oficialmente terminado para Márquez.
Una victoria en la carrera Sprint en Portimão será suficiente para que Márquez asegure el título. No obstante, el de Cervera podría coronarse incluso con un resultado discreto el sábado, dependiendo de lo que hagan sus rivales. Y si no logra cerrar la tarea el sábado en territorio portugués, es muy probable que requiera muy poco el domingo para sellar definitivamente el campeonato.
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images
Con estos requerimientos relativamente sencillos en mente, Márquez señaló que es momento de desconectar la mentalidad de 'ataque' que ha mantenido y concentrarse en sumar los puntos necesarios. Admitió que comenzó a aplicar esta estrategia desde el GP de Qatar, donde Bezzecchi exhibió una clara ventaja en ritmo.
"Marco era medio segundo más rápido que yo", explicó en la conferencia de prensa posterior a finalizar segundo. "Tres décimas, cinco décimas... no había nada que hacer. Puedes seguirlo dos vueltas, pero no 22".
"Así que hoy no era el momento de tomar ese riesgo extra. Lo hicimos en las carreras anteriores. Lo hicimos ayer [en la Sprint]".
"Arriesgué mucho en algunas carreras. Ahora quiero analizar bien cuál es la situación. Quiero pensar bien cuántos puntos me hacen falta".
"Vamos a dos circuitos, especialmente Portimão, que pueden presentar condiciones muy críticas: frío, subidas y bajadas. Por eso, sí, tenemos que cuidar todos esos aspectos y simplemente terminar las carreras".
"Es hora de ir a casa, estar superconcentrado y solo entrenar, comer, dormir y repetir. Así hasta Portimão", concluyó.
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