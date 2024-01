Dall’Igna: las concesiones, Márquez en Ducati, el no a Honda y más

Luigi Dall’Igna (Thiene, Italia, 57 años) atiende a Motorsport.com a una semana de que arranquen los actos de presentación de Ducati, que este año competirá para encadenar su tercer título de MotoGP, el cuarto de la historia de la marca de Borgo Panigale. En el décimo aniversario de su desembarco en la compañía boloñesa, el ingeniero ha ido acumulando influencia, en su escudería y en el campeonato, hasta el extremo de ser visto por muchos como el Adrian Newey del certamen. Tras reventar la mayoría de récords el curso pasado, Ducati afrontará este 2024 en plenitud y con es plus de Marc Márquez, que ha renunció al último año del contrato millonario que le unía a Honda, para subirse a uno de los prototipos de Dall’Igna.

Pregunta. ¿Ha sido esta la Navidad más tranquila de su vida?

Respuesta. En realidad, soy una persona que cuando para de trabajar, desconecta. Cuando estoy con los amigos, cierro la persiana y disfruto de ellos. Ha sido una Navidad tranquila, pero también lo fue la del año pasado.

P. Muchos le comparan con Newey, el líder del departamento técnico de Red Bull en el Mundial de Fórmula 1, por la influencia que tiene usted en el de MotoGP. Sin embargo, con sus motos no solo gana un piloto, sino que son muchos quienes lo hacen. ¿Le coloca eso en un plano superior?

R. Eso es imposible; Newey es una leyenda. Solo el hecho de que alguien me compare a él ya me satisface. Pero los coches y las motos son dos universos completamente distintos.

P. El año que viene en Ducati aterriza Marc Márquez, a quien muchos consideren el Max Verstappen de MotoGP. ¿No cree que se corre el riesgo de que se hable menos de la moto y más de Márquez?

R. Mi objetivo es ganar, y tengo que intentar que Ducati lo haga por el mayor tiempo posible. Esa es mi meta en mi trabajo. Yo no soy egocéntrico en ese sentido. Yo no veo que solo gane la moto, sino que lo hace junto al piloto y al equipo. Somos una escudería. Yo nunca me he planteado si es más importante el piloto o la moto. Lo único que cuenta es que, al terminar el curso, quien levante la copa más importante lleve una Ducati.

P. ¿Y no sería más fácil si los pilotos de la misma marca siguieran unas órdenes establecidas?

R. Esto es un deporte, lo que significa que tenemos que actuar de forma deportiva y que no podemos jugar sucio. Esta es la base de mi filosofía. Jugar sucio sería limitar las prestaciones de una moto para evitar que un piloto pudiera ganar. Jorge Martín dispuso de todas las cartas para jugarse el último título, hasta el final. Sin maniobras extrañas. Eso es jugar limpio, interpretar correctamente el deporte.

P. ¿Ha tomado recientemente alguna referencia de la F1?

R. Hace algún tiempo, la F1 me encantaba. Ahora me gusta un poco menos. La sigo y me interesa, porque hay mucha tecnología detrás, y yo soy muy curioso. Digamos que ya no miro todas las carreras. Hay muchísimos ingenieros aerodinámicos que actualmente trabajan en MotoGP, que provienen de la F1. Después de la aeronáutica, la F1 es la máxima expresión de la aerodinámica. MotoGP aún debe recorrer bastante camino entes de entenderla totalmente. Creo que aún hay aspectos de la aerodinámica en los que se puede mejorar mucho; aún no conocemos todos los aspectos de ese campo que pueden tener influencia en la moto.

P. ¿Por qué Ducati firmó la introducción del sistema de concesiones, a favor de Yamaha y Honda, si se ha declarado claramente en contra?

R. Nosotros no éramos contrarios a eso. De hecho, siempre estuvimos a favor de ayudarles. Desde mi punto de vista, siempre que un constructor está en apuros es justo echarle una mano para que crezca, para que se acerque a quienes están ganando. Sí soy completamente contrario a darles concesiones a Aprilia y KTM. La primera ganó dos carreras, y la segunda se jugó el podio en casi todos los grandes premios del último tramo de la temporada. No entiendo por qué hay que darles facilidades a ellos.

P. Pero el acuerdo contemplaba ambos aspectos, y Ducati lo firmó.

R. Aceptamos las concesiones porque pensamos que era más importante ayudar a Yamaha y Honda, que nuestra disconformidad por las ventajas que se llevan de rebote Aprilia y KTM. Si Honda decidiera irse del Mundial de MotoGP, sería un problema para todos. Para ayudar a Yamaha y Honda nos tuvimos que aceptar las concesiones a los demás, fue en ese sentido que firmamos. Cuanto más competitivas sean las marcas, más bonito será el Mundial de MotoGP.

P. Las concesiones pueden ser de gran ayuda, siempre que uno sea consciente de qué tiene que cambiar. ¿Cree que Yamaha y Honda lo saben?

R. La gran diferencia es que ellos tienen la posibilidad de equivocarse y corregir. Por ejemplo, con el motor, que pueden abrir y modificar. Nosotros, no. Quienes tienen las concesiones pueden volver atrás con el propulsor si les surge algún problema. Nosotros tenemos que terminar el Mundial con el propulsor que homologamos de entrada. Por eso tenemos que ser mucho más conservadores. No es solo una cuestión de entrenamientos, sino de la posibilidad de arriesgar mucho más. Ellos, en aerodinámica, tienen una actualización más que nosotros. Si nosotros nos equivocamos, tenemos un problema.

P. ¿Cambiará mucho la GP24 respecto de la que vimos en los test de Valencia?

R. Aquella estaba en el inicio de su desarrollo. Habrá modificaciones que pronto se verán.

P. ¿Le tomó por sorpresa el sistema de salida que KTM implementó en 2023?

R. Probablemente, sí. Tanto, que nos pusimos a pensar un sistema para mejorar nuestras salidas. En aquel momento, las KTM arrancaban mejor que nosotros, pero reaccionamos para eliminar esa desventaja.

P. ¿A qué marca ve como mayor amenaza en 2024?

R. Todas las marcas intentarán corregir lo que pasó el año pasado. Espero que en 2024 den un paso adelante. A estas alturas no puedo dar un nombre. Pero, seguramente, entre las concesiones y el nivel que algunos demostraron en el tramo final de 2023, lo tendremos más complicado.

P. ¿Qué argumentos le hicieron quedarse en Ducati y no aceptar el reto que le planteó Honda?

R. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. No ganamos el Mundial de un año para otro. Habría sido completamente estúpido renunciar a una coyuntura tan positiva a nivel técnico como la que me rodea ahora en Ducati. El grupo de trabajo que tengo a mi alrededor es maravilloso, tanto desde el punto de vista técnico como desde el humano. En Ducati se está muy bien. Es un lugar en el que se puede hablar, discutir. Renunciar a este caramelo no es fácil.