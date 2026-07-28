Los equipos de pruebas de MotoGP vuelven a la actividad

El desarrollo de los prototipos de MotoGP para 2027 no se detiene y los fabricantes, tras una breve parón veraniego, vuelven al trabajo con dos jornadas de test en Jerez y Mugello.

Este mismo martes, en el trazado del sur de España, Augusto Fernández y Andrea Dovizioso, los pilotos de pruebas y desarrollo de Yamaha, saldrán a pista para seguir con el desarrollo de la YZR M1 de 2027, la moto de 850cc construida bajo la nueva regulación técnica que entrará en vigor a partir del próximo año.

Además de una contención en la potencia, la nueva normativa reduce la presencia de aerodinámica, suprime los dispositivos de altura e introduce un nuevo fabricante de neumáticos, Pirelli, que reemplazará al actual, Michelin.

Con la mitad de la temporada consumida y sin grandes avances con la actual moto de 1000cc y motor V4, que Yamaha introdujo este año para sustituir a su legendario 4 en línea, el fabricante de Iwata centra ahora todos sus esfuerzos en la moto de 2027, el prototipo que pondrá en manos de Jorge Martín y Ai Ogura en el test de pretemporada oficial que se celebrará en Valencia el 1 de diciembre y que será, si no hay un cambio de guión en el que se está trabajando sin muchos avances, la primera toma de contacto para ambos pilotos con los nuevos neumáticos Pirelli.

Mugello, próxima parada

Mientras Yamaha va un poco por libre, ya que puede hacer test en cualquier circuito gracias a su estatus en las concesiones, el resto de fabricantes consiguen más habitualmente compartir pista y gastos en los test.

Los equipos de test de Ducati, KTM, Aprilia y Honda, que ha vuelto tras el GP de Alemania al rango D de las concesiones, regresarán al trabajo en un test conjunto la próxima semana en Mugello. Concretamente, la pista italiana está alquilada para los días 5 y 6 de agosto, miércoles y jueves, coincidiendo prácticamente con el arranque del GP de Gran Bretaña, que se celebra el fin de semana del 9 de agosto en Silverstone.

Takaaki Nakagami, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Estos mismos cuatro fabricantes ya realizaron un test conjunto en Barcelona a mediados de julio (15 y 16), y tres semanas después vuelven al trabajo con, sobre el papel, los mismos protagonistas.

Honda se centrará en el prototipo de 2027 con el probador japonés Takaaki Nakagami, que hará un wild card en Motegi, mientras sigue esperando que Aleix Espargaró, el otro piloto de desarrollo, se recupere de su lesión en el cuello.

Los constructores europeos, Ducati, KTM y Aprilia, también trabajarán durante esas dos jornadas con la moto del próximo año, aunque no se descarta que se pueda probar alguna pieza de la moto de la moto actual, que las marcas italianas siguen desarrollando enfrascadas en la lucha por el título, mientras que el constructor austríaco continua con las pruebas para determinar la raíz del problema que lleva a sus motos a pararse durante las carreras. Finalmente, KTM ha recibido luz verde para poder abrir sus propulsores, algo que no sucederá, sin embargo, hasta después de Silverstone.

Antes de acabar el mes de agosto, el martes y miércoles previos al GP de Aragón (28-30), los equipos de pruebas de Yamaha y Ducati volverán al trabajo, esta vez en un test conjunto en Misano.