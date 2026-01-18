Todos los campeonatos

MotoGP

Equipos rivales de MotoGP ofrecen "mucho dinero" para llevarse a pilotos de Aprilia

Massimo Rivola, CEO de la división de carreras de Aprilia, afirma que la marca italiana deberá moverse rápido para cerrar su alineación de pilotos de 2027, ante las jugosas ofertas de las fábricas japonesas.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Massimo Rivola, Director Deportivo de Aprilia

Que el mercado de fichajes con vistas al año que viene iba a moverse rápido era algo que estaba escrito, aunque seguramente nadie se imaginaba que hubiera quien comenzara a mover ficha antes incluso de los primeros ensayos de pretemporada, previstos para la primera semana de febrero, en Sepang (Malasia).

La buena campaña de Marco Bezzecchi en 2025 –finalizó el tercero en la estadística, con tres triunfos en su casillero– seguramente habrá provocado un efecto llamada para las grandes compañías, que sondean el mercado con una cartera que exhibe mucho más músculo que las demás.

De entre ellas, Yamaha y Honda están muy por encima del resto, circunstancia que las coloca con cierta ventaja, al menos desde el punto de vista económico. Aprilia, junto a KTM, es el constructor más modesto. Los dos elementos combinados han llevado a Massimo Rivola a ponerse en guardia ante la posible entrada en escena de las dos casas niponas. 

"El mercado se ha movido de forma muy agresiva. Yo preferiría no ir con prisa, pero puede que nos obliguen a movernos rápido. Hay fábricas que están ofreciendo mucho dinero a los pilotos más competitivos. Lógicamente, también a los nuestros, porque lo son y mucho”, reconoció el ejecutivo, esta misma semana, en la presentación del equipo Aprilia celebrada en Milán. 

A pesar de decirlo con la boca pequeña, de las palabras del exdirector deportivo de Ferrari se desprende que la prioridad es cerrar la continuidad de Bezzecchi, a la espera de ver cómo evoluciona Jorge Martín subido a la RS-GP, una vez deje atrás los problemas físicos derivados de las lesiones que le martirizaron el año pasado.

"Con Marco creo que se puede construir algo histórico; con Jorge quiero verlo al 100% físicamente, porque creo que con nuestra moto puede volar", ahondó Rivola, que dio su punto de vista acerca de cómo cree que se moverá la competencia.

Especial interés tuvo una declaración hecha en la rueda de preguntas al portal Moto.it, en la que se mostró convencido de que Pedro Acosta tiene muchos números de terminar como compañero de Marc Márquez en el equipo oficial de Ducati.

"Marc se quedará en Ducati, y Pedro ya ha dicho que quiere una Ducati a toda costa, de forma que seguramente eso ya es una pareja que está hecha", soltó el italiano, que de acertar en su planteamiento significaría que Pecco Bagnaia, el corredor más relevante de la historia del constructor boloñés, cambiará de aires.

La presentación de Aprilia:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Diseño de Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Diseño de Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Diseño de Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
Diseño de Aprilia Racing

Fotos: así es la Aprilia RS-GP para MotoGP 2026
MotoGP
11

Oriol Puigdemont
