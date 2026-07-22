Ese cansancio mental que Marc Márquez necesita liberar

Cuando el MotoGP vuelva a la pista, el 7 de agosto en Silverstone, una de las grandes curiosidades será saber con qué nivel de forma Marc Márquez regresará de la pausa del campeonato. La primera mitad de la temporada, de hecho, lo ha enfrentado, por enésima vez en su carrera, a la necesidad de recuperarse.

Primero físicamente, ya que arrastró durante mucho tiempo las secuelas de su lesión en el hombro sufrida el pasado octubre en el GP de Indonesia. Pero también mentalmente, porque los acontecimientos resultaron desgastantes para el piloto de 33 años.

"La pausa veraniega la voy a afrontar con amor, felicidad, e intentando descansar mentalmente", anunciaba con ganas a la hora de cerrar el 11º Gran Premio, el último antes de la pausa. Un entusiasmo poco común, pero que precisamente delataba las dificultades atravesadas por el español durante esta primera mitad de temporada.

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La energía empleada el año pasado para ir en busca de un noveno título ha dejado huella, pero no es nada en comparación con ese hombro derecho fracturado, del que no logró recuperarse como habría deseado. Tras perderse todo el final de la pasada temporada, Márquez pensaba volver fresco y en forma a comienzos de año, pero pronto se llevó una decepción. Algo no iba bien en su hombro, que sentía que le fallaba de forma repentina e imprevisible.

Durante mucho tiempo se preocupó sin revelar nada, lo que no hizo más que acentuar su angustia. No fue hasta después del GP de España cuando unos exámenes médicos confirmaron que sus preocupaciones estaban fundadas: un tornillo, procedente de una operación de 2019, se había movido y comprimía de forma aleatoria el nervio radial, causando esas reacciones físicas que le costaba comprender.

Cuando se lo reveló a su equipo, en Le Mans, Márquez rompió a llorar, pero en realidad fue el punto de inflexión positivo que estaba esperando. Una vez realizada la operación, ciertamente tuvo que perderse el GP de Catalunya, pero desde entonces estaba en el buen camino para recuperarse físicamente.

Al concluir la primera parte del campeonato, el campeón no dudó en admitir la fatiga mental que todo ello le había causado. "No os imagináis lo estresante que ha sido para mí la primera parte de la temporada. No tenéis ni idea", declaraba sin falsa modestia.

"Lo más difícil fueron las primeras carreras. Fue una pesadilla. No disfrutaba porque no entendía lo que estaba pasando. Mi brazo se 'desconectaba' en momentos en los que no me lo esperaba. Esa es la razón por la que a menudo me caí de forma extraña y cometí errores."

Marc Marquez logró ganar el GP de Alemania, pero terminó cansado. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"En las primeras carreras no entendía nada. Me caía sin saber qué estaba pasando, porque el nervio no me daba ningún aviso", describía el piloto Ducati, insistiendo también en sus dificultades para tener resistencia desde que retomó la competición, en Mugello.

Ciertamente volvió a ganar y protagonizó una remontada espectacular en el campeonato, pero todavía se siente limitado en algunos circuitos. "Es imposible rodar [durante mucho tiempo] con la intensidad que pusimos en Balaton y en Brno. [En Sachsenring], es cierto que pude pilotar mejor", explicó.

"Ahora que el nervio funciona bien, todavía no tengo la fuerza muscular que quisiera. En cambio, siento lo que pasa en mi brazo, eso me ayuda a ajustar mi nivel", añadía Márquez, definiendo sus expectativas para lo que viene:"Veremos si poco a poco consigo pilotar de la misma manera, pero con menos estrés."

No os imagináis lo estresante que ha sido para mí la primera parte de la temporada. No tenéis ni idea.

Una pausa saludable y una preparación física que evoluciona

Menos estrés físico y menos estrés mental: Marc Márquez avanza poco a poco hacia el estado de forma que busca. La pausa de tres semanas sin carreras llegaba, por tanto, en el momento oportuno para permitirle dar un nuevo paso en ese sentido, aportándole primero descanso.

"Físicamente, voy a intentar seguir trabajando", anunciaba. "No puedo hacer como en el pasado y entrenar cada día, necesito tener siempre algunos días entre dos sesiones de entrenamiento fuerte. Es por eso por lo que necesito más tiempo para volver a mi nivel, pero vamos a intentar conseguirlo."

Ese descanso necesario se lo concedió pasando primero tres días de vacaciones cerca de Almería, en España, justo después de su victoria en el GP de Alemania. Luego regresó a Madrid para una sesión de motocross, antes de volar a Menorca para unas vacaciones propiamente dichas, con amigos.

Eso lo ayuda a desconectar un poco de su programa habitual, compuesto por innumerables horas de tratamientos y ejercicios físicos destinados a hacerle recuperar la fuerza muscular que ha perdido en los brazos. Junto a su fisioterapeuta personal, Carlos García, ha adaptado su programa a lo largo de los meses en función de la evolución de su estado.

"Desde enero hasta antes de Brno, [pasé] muchas horas [con Carlos]. Pero desde Assen, intento entrenar más en el gimnasio y hacer menos fisio", explicó recientemente, describiendo un programa que integra "entre una hora y media y dos horas al día, y todos los días: los domingos y los lunes, es lo mismo".

"Al final, mis brazos ya no tienen inflamación ahora", precisó. "Trabajamos mucho también el brazo izquierdo, porque puede parecer extraño, pero compenso mucho con el lado izquierdo. Me falta fuerza en el lado derecho pero tengo más dolores en el izquierdo, así que necesito también cuidar bien el lado izquierdo."

Poco a poco, Marc Márquez se reconstruye, una vez más. Y si vuelve en buena forma física y mentalmente descansado, será aún más amenazante para sus rivales en los próximos meses.

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