España recuperará sus cuatro carreras en el calendario de MotoGP 2024

Dorna aparcará la temida 'rotación' de circuitos españoles en MotoGP que se puso en marcha esta temporada y que afectó, de pleno, a Motorland Aragón, que se quedó sin gran premio en 2023. Sin embargo, según ha podido saber <strong>Motorsport.com</strong>, el calendario 2024, que está a la espera de conocerse, incluirá la cita de Aragón y también los grandes premios de España, en Jerez; de Catalunya, en Barcelona, y el colofón de la temporada, que serán en Cheste con el Gran Premio de Valencia.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, aseguró hace una semana que este año "el calendario tardará un poquito más en darse a conocer", y que "no podemos avanzar nada" a nivel de número de carreras y de si iba a mantenerse la rotación entre los circuitos españoles.

Entonces, el miércoles antes de Barcelona, Ezpeleta dijo que "eso es algo que la gente no ha terminado de entender del todo. No es necesario que se haga la rotación, puede hacerse, que no quiere decir que tenga que hacerse".

Respecto, en concreto, al GP de Catalunya, Ezpeleta admitió que "lo más posible es que se haga en 2024", siguiendo la intención de que el trazado catalán de cumplir los cinco años de contrato, "que es lo mismo que queremos nosotros", admitió el jefe de MotoGP.

La temporada 2024 del Mundial de Motociclismo recupera el gran premio inaugural en Qatar, los días 8 a 10 de marzo, después de que en 2023 la cita se haya trasladado, por las obras par albergar a la F1, a la parte final del año, concretamente el 19 de noviembre.

Además, este jueves, en Misano, se ha sabido que el calendario 2024 contará con las cuatro citas españolas.

A la espera de conocer la configuración definitiva del calendario 2024 y saber si estará en él la cita de Portimao (Portugal) un circuito que debe presentar mejoras de seguridad, no hay expectativas de que un nuevo país entre, de momento, en el campeonato.