Espargaró: Ducati marca "una gran diferencia" los domingos

Aleix Espargaró, piloto de Aprilia, cree que Ducati es capaz de marcar una "gran diferencia" con su gestión de la carrera y de los neumáticos los domingos, después de ver cómo copaba los cinco primeros puestos en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Espargaró batió el récord de vuelta en la sesión clasificatoria y se hizo con la pole position para el sprint y el gran premio de Silverstone, pero pronto se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de luchar con unas Ducati más rápidas frente a su Aprilia RS-GP, cayendo hasta la cuarta posición al inicio del gran premio, por detrás de tres pilotos con la GP24 de última especificación.

Aunque logró adelantar a Enea Bastianini en la tercera vuelta, mantener al italiano detrás se le hizo cuesta arriba, y el piloto oficial de Ducati no tuvo problemas para volver a ponerse por delante poco después del ecuador de la carrera.

Espargaró también sufrió una severa caída en el rendimiento de los neumáticos en los últimos compases de la carrera de 20 vueltas, cayendo por detrás de las Ducati GP23 de Marc Márquez y Fabio di Gianantonio para terminar a 9.5s de la cabeza en sexta posición.

Pero el veterano piloto cree que su pérdida de ritmo en Silverstone no fue sólo un reflejo de las carencias de Aprilia en MotoGP, sino también del ritmo que Ducati tiene sobre sus rivales.

Espargaró fue el único piloto no Ducati que terminó entre los ocho primeros el domingo, ya que la marca de Borgo Panigale logró meter sus ocho motos entre los 10 primeros por segunda vez en la historia.

"Como en Barcelona, ya advertí el viernes que teníamos que mejorar en cuanto a la gestión de la carrera porque Ducati ha dado un paso de gigante desde el año pasado", dijo, en referencia a cómo sólo pudo salvar la cuarta plaza después de marcar la pole en el GP de Cataluña en mayo.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Esta carrera ha sido un clon de Barcelona, a nueve segundos del ganador, después de haber conseguido la pole y el récord de la pista".

"Pero ellos (Ducati) tienen algo más, van muy tranquilos y el domingo marcan una gran diferencia. Siempre tienen algo más para el domingo. Destruyo el neumático para ir a su ritmo".

"Si miras la clasificación de hoy, habla por sí sola. Yo era la única Aprilia entre las Ducati. Las ocho primeras motos son Ducati, todas juntas. No hay mucho más que decir".

Espargaró fue uno de los dos únicos pilotos de la parrilla que seleccionó el neumático duro delantero, a pesar de que las condiciones se estaban enfriando para cuando empezó la carrera a las 13.00 hora local en el Reino Unido.

Esto llevó a la especulación inicial de que una mala elección de neumáticos era la razón de sus propios problemas, pero Espargaró aclaró más tarde que el neumático medio trasero fue en realidad el factor limitante para él.

El tricampeón reveló que hizo más ajustes en su moto durante la carrera que en cualquier otra carrera de MotoGP, pero no fue suficiente para superar la ventaja de neumáticos de la que disfrutaban sus rivales de Ducati.

"Hoy he tenido uno de los mejores días de mi carrera. He intentado gestionar todo lo que he podido con los neumáticos duros para ralentizarles en las frenadas".

Jorge Martín, Pramac Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tomamos riesgos, establecimos un récord de la pista detrás de Jorge (Martin) y Pecco (Bagnaia), pero hay un momento en el que no puedo hacer más, así que tengo que mejorar".

"En la moto estás concentrado, hoy he batido el récord de cambio de mapas, de frenada del motor, de potencia".

"Lo he intentado todo para minimizar (la diferencia) lo máximo posible, pero la verdad es que es bastante frustrante".

"No está bien que lo diga yo, pero muchos pilotos que han terminado hoy delante del grupo eran bastante más lentos que nosotros, pero Ducati ha dado un gran paso con la gestión de los neumáticos".