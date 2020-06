Espargaró pone adelante a Aprilia en el test en Misano

Aprilia y Aleix Espargaró han ido de menos a más a lo largo de los tres días en Misano. En el arranque, el español tuvo que recuperar la rutina y se quedó a un segundo del mejor tiempo, hecho por su hermano Pol con la KTM. El miércoles ya dio un importante paso adelante, situándose a medio segundo de Miguel Oliveira, mientras que este jueves ha acabado en lo alto de la tabla.

Sin las KTM en pista, el 1:32.932 le situó como el único piloto del día capaz de bajar de la barrera del 1:33, pero sobre todo le dejó muy cerca de la referencia absoluta en estas pruebas hecha por Oliveira el jueves (1:32.912).

"Después de tanto tiempo parado, fue emocionante volver a la pista y estoy deseando ir a Jerez para las dos primeras carreras", dijo Aleix. "Es fundamental para nosotros dar muchas vueltas. Tenemos una moto totalmente nueva que, aunque nace con un gran potencial, necesita acumular kilómetros. Sabemos que Misano no es nuestra pista favorita, pero a pesar de eso, al final de los tres días, logramos un buen ritmo, confirmando las impresiones positivas que ya habíamos tenido en Malasia y Qatar".

Para los de Noale representa una importante señal a pocos días de que homologuen el motor para toda la temporada. El Circuito Marco Simoncelli nunca ha sido muy favorable para la RS-GP, mientras que la RC16 se coló en primera fila con Pol Espargaró en el pasado Gran Premio de San Marino.

Bradley Smith también dio un pequeño paso adelante y finalmente logró romper la barrera del 1:34 (1:33.536), aunque se quedó a medio segundo del que será su compañero de equipo, al menos hasta que no haya una sentencia definitiva del TAS sobre el caso de dopaje de Andrea Iannone.

Michele Pirro, con la Ducati, sí continuó acompañando a los dos pilotos de Aprilia y estuvo probando las innovaciones que trajo la casa di Borgo Panigale (chasis, mapas del motor y aerodinámica). El italiano terminó a una décima de Espargaró (1:33.038).

“Han sido tres días de test positivos que me han permitido volver a tener confianza con la moto después de tantos meses", comentó Pirro. "A pesar del calor, la pista reasfaltada hace poco estaba en buenas condiciones y me he sentido cómodo rápidamente. Hemos hecho buenos tiempos que nos hacen ser optimistas para las dos carreras programadas en septiembre. Hemos trabajado en varios elementos electrónicos, además de otros aspectos que habían quedado parados tras el test de Sepang. Estoy seguro que estos tres días de test ayudarán a los pilotos de Ducati a llegar a la primera cita de Jerez listos para ser competitivos desde el principio”.

Junto a ellos también estuvo el piloto de pruebas de Suzuki, Sylvain Guintoli, quien el día anterior cumplió 38 años. El francés continuó haciendo pruebas comparativas del nuevo chasis y también trabajó en la puesta a punto de la GSX-RR y el desarrollo de la electrónica.