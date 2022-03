Espargaró: me siento fuerte para ofrecer lo que Honda quiere

Cargar reproductor de audio

El corredor español salvó un podio después de haber liderado con solvencia hasta a falta de cinco giros para la meta, cuando el italiano Enea Bastiani le dio caza, momento en el que Pol Espargaró se fue largo a final de recta y Brad Binder aprovechó el hueco para asegurarse la segunda posición.

“Para ser sincero, al principio de la carrera teníamos otra estrategia, piensas en el ritmo de los rivales y dónde puedes estar tu, ver cómo va a funcionar todo, pero al final todo ha sido diferente, pensaba que iba a estar en el grupo guardando neumáticos y combustible, pero he ido todas las vueltas a todo gas, al límite con el motor y los neumáticos, al final el flanco derecho de la goma delantera estaba destruido, cuando he visto que se me bloqueaba la rueda trasera ya entendí que se había acabado. Cuando me ha pasado Enea pensaba que ya me iba de la carrera, pero pude volver y acabar tercero”, resumió sus sensaciones Polyccio al final de la carrera.

No fue sencillo para Pol acabar en el podio tras haber liderado la carrera, en algún momento, con un segundo y medio de ventaja, y lo mejor es que quien le perseguía para bajarle del podio era su hermano Aleix.

“Me ha gustado mucho ver que mi hermano luchar por el podio, pero hoy no era un buen día para mi cuando se me ha acercado, porque ya no tenía nada para luchar con él, ha sido bueno tener ese margen, no recuerdo tener a dos hermanos luchando por el podio, espero que lo podamos hacer este año alguna vez”, explicó el de Granollers.

La de Qatar era para Honda la primera carrera con la nueva RC213V, una moto completamente diferente.

“Hemos descubierto muchas cosas de la moto, es muy nueva, hay cosas que debemos mejorar, la electrónica, el tren delantero, etc. Hoy hemos elegido una opción de neumáticos que no nos ha permitido llegar al final, pero es algo que debemos ir descubriendo, hemos debatido sobre esa elección, en la próxima carrera tendremos las cosas más claras”, dijo Pol, que montó gomas blandas delante y detrás y no pudo mantenerlas hasta el final.

“Es todo un proceso que hay que ir descubriendo, aquí en Qatar hay un problema que es no tener una sesión real en la que puedas trabajar en las mismas condiciones que en la carrera, y no puedes preveer lo que va a pasar por el cambio de temperatura. Tomamos la decisión más segura sobre los neumáticos, sabía que iba a costar acabar, pero creo que acertamos porque mi primera carrera con esta moto era importante asegurarnos, para las siguientes estaremos más preparados”.

Pol da por bueno empezar el año con un podio, pese a que la victoria estuvo cerca, y sobre todo el rendimiento de la nueva RC213V.

“Definitivamente es la moto que buscaba, no sé si puedo decir que es la que esperaba, pero si la que quería, no hay que forzar ni arriesgar para conseguir resultados, no me he caído con esta moto y esto significa que es más rápida, pero además es más segura. Finalmente tengo la moto que quería y me siento fuerte con ella para conseguir los resultados que Honda buscaba de mi cuando me contrataron”, finalizó el español.