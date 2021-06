Espargaró no entiende por qué Dovizioso no firma con Aprilia

El italiano, ganador de 15 carreras en MotoGP, se está tomando un año sabático en 2021 después de dejar Ducati al final de la pasada temporada. Dovizioso firmó con Aprilia para seguir llevando a cabo más sesiones de entrenamiento con ellos, después de haber probado su moto en Jerez y Mugello.

El tres veces subcampeón del mundo de MotoGP ha descartado hacer algún wild card este curso, señalando que no estaba "en el plan" hacerlo, y no ha dicho si ve en Aprilia su mejor opción para volver a la parrilla de MotoGP en 2022.

La actual RS-GP de 2021 es la mejor moto que Aprilia ha tenido en MotoGP, y Aleix Espargaró ocupa la octava posición en la clasificación después de haber acabado cinco de las siete carreras entre los 10 primeros esta temporada.

Cuando al de Granollers (Barcelona) le preguntaron durante el Gran Premio de Catalunya, por los rumores que vinculan al piloto de Moto2, Joe Roberts –que rechazó una oferta de Aprilia para 2021– con la marca de Noale para 2022, Espargaró contestó: "Sobre mi compañero de equipo, no entiendo por qué Andrea no quiere correr".

"Todavía no está decidido. Cuando hablé con Massimo [Rivola] todavía no había nada decidido. La puerta sigue abierta para que Andrea se una a mí el año que viene, creo. Será más que bienvenido y he dicho muchas veces que sería genial tenerle a bordo, ya que es un piloto realmente bueno y si soy capaz de ganarle en la pista mi credibilidad también será mayor porque todo el mundo lo conoce".

"Como he dicho muchas veces, al menos el año pasado, hace dos y tres años, al margen de Marc [Márquez], ha sido el mejor piloto de la parrilla".

"Así que sería genial tenerle aquí y creo que un piloto joven a mi lado ahora, también es una muy buena opción. Quizás el año que viene no sería malo tener a alguien con más experiencia, porque la moto está creciendo, es mucho mejor, pero no es una moto ganadora".

Andrea Dovizioso, Aprilia

Parece poco probable que Aprilia tenga un equipo satélite en 2022 después de que Ducati esté ultimando los acuerdos con Gresini y VR46 para el próximo año. Espargaró cree que el proyecto de Noale necesita crecer para hacer la moto ganadora.

"Por un lado estoy enfadado, porque será más difícil para mí porque tengo que ser el hombre rápido, tengo que desarrollar todas las piezas, tengo que hacer más test porque todo depende más de mí. Pero es un reto y no es tan malo", dijo.

"Y por otro lado estoy un poco triste, porque siento que este es mi proyecto, siento que Aprilia está dentro de mi corazón. Llevo en el proyecto desde el principio, salvo los dos primeros años".

"Así que me alegraría mucho tener un equipo junior, por ver más Aprilia en pista, con pilotos jóvenes. Estaba muy contento con la posibilidad, pero al final parece que no será el año que viene".

"Lo único que puedo hacer es dar un paso más en la moto para ver si alguien más la quiere. Este año he demostrado que tenemos una moto fuerte. Todavía no es ganadora, pero estamos en el camino y veremos más Aprilia en pista".

