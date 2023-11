Espargaró y Oliveira sufren lesiones en su accidente en Qatar

Las lesiones siguen siendo un factor clave en esta temporada 2023 de MotoGP. Hay que recordar que, a falta de que se dispute el Gran Premio de Valencia del próximo fin de semana que cerrará la campaña, aún no se ha disputado ningún evento completo con todos los pilotos titulares. Y parece improbable que vaya a ocurrir en Cheste, después de que Aleix Espargaró y Miguel Oliveira se hayan lesionado en un accidente en los primeros compases de la carrera al sprint de este sábado en Qatar.

Y es que, tras la salida y las primeras curvas, el español y el portugués se vieron involucrados en un accidente múltiple. Un toque de Oliveira hizo que el mayor de los Espargaró saliera disparado y volando de su Aprilia, cayendo abruptamente contra el suelo. En ese incidente también se vio involucrado Enea Bastianini, que se ha perdido varios grandes premios este año por otras dos lesiones.

Una vez que finalizó la carrera, se confirmaron dos lesiones para ambos. Por un lado, Oliveira fue declarado 'no apto', según confirmó el propio campeonato, después de encontrársele una fractura de la escápula derecha. Su equipo, el RNF Racing, confirmó que iría al hospital para hacerse más pruebas y que no atendería a los medios de comunicación después de la sprint.

Y por otra parte, Aleix Espargaró acabó con una pequeña fractura en la cabeza del peroné izquierdo, después de vérsele gatear y con dificultades para andar tras el accidente. En el caso del catalán no está descartada su participación en la carrera del domingo, puesto que tendrá que someterse a una revisión por parte del equipo médico de MotoGP antes del Warm Up. En el caso de Bastianini, no se confirmaron lesiones en primera instancia.

Así, Aleix Espargaró confirmó un sábado bastante complicado, marcado por su incidente con Franco Morbidelli en la última sesión de entrenamientos libres, previa a la clasificación. Tras unas maniobras cuestionables en pista, el español respondió al italiano con un golpe, una suerte de bofetada. El incidente fue investigado por el Panel de Comisarios de la FIM, que le aplicaron una sanción de seis posiciones, además de 10.000 euros de multa.