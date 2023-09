Espargaró: "No esperaba ir tan deprisa, pero Bagnaia prendió la mecha"

El español, el más rápido en las dos sesiones de ensayo del viernes, hizo buena su solidez con un inapelable triunfo muy trabajado a lo largo de las 14 vueltas, especialmente a falta de seis para la bandera de cuadros, cuando lanzó el ataque definitivo al abordar la frenada de la primera curva del ‘Circuit’, más tarde que el actual campeón.

Inicialmente, el #41 no había proyectado una prueba tan rápida, aunque Pecco Bagnaia, consciente del potencial en este escenario de las motos de Noale, salió como un disparo para intentar pillar al catalán por sorpresa. Sin embargo, el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) aguantó el tirón inicial del turinés, se pegó a él y le adelantó en la primera ocasión que se le presentó.

Este es el primer triunfo de Espargaró en una prueba al sprint, y el primer doble podio para Aprilia, la marca de referencia hasta el momento en Montmeló. Con este resultado, por lo demás, el ganador de este sábado supera a Johann Zarco en la tabla general de puntos, en la que pasa a figurar el quinto, con un colchón de un solo tanto sobre el francés de Pramac.

"No me esperaba ir tan deprisa, pero Pecco prendió la mecha. Forzó mucho la máquina al inicio y subió la apuesta. Yo cambié el mapa y dije: pues a por todas", resumió Espargaró, que de esta forma tan brillante se sacó, al menos parcialmente, la espina que llevaba clavada desde la carrera de hace un año, aquella en la que terminó el quinto al descontarse y cortar gas una vuelta antes de tiempo, cuando lideraba el pelotón.

"Pasar a Pecco nunca es fácil. Pero me he dicho: a la que tengas una oportunidad, no la desaproveches", puntualizó el corredor de Aprilia, que llegó a afirmar que sus sensaciones sobre la RS-GP son similares de las que tuvo el domingo de Gran Bretaña, el mes pasado, en la prueba que ganó: "Las sensaciones fueron similares a las de Silverstone".

Sobre las opciones que tiene de lograr el doblete delante de sus aficionados, Aleix cree que no es para nada descartable, dado que su prototipo funciona bien independientemente de la especificación de gomas con la que circule. "Yo creo que la diferencia con lo que puede ocurrir mañana [por el domingo] es que saldremos con la goma media trasera".