Espargaró gana un sprint de MotoGP repleto de caídas adelante en Barcelona

Dos días después de anunciar su retirada a final de temporada, el piloto de Aprilia supo sufrir y sobrevivir, en unas condiciones muy delicadas como consecuencia de un asfalto muy resbaladizo. Raúl Fernández, Brad Binder y Pecco Bagnaia se fueron al suelo en la quinta vuelta, la séptima y la última, en cada caso, y dejaron pista libre para que el mayor de los hermanos de Granollers hiciera enloquecer a unas gradas entregadas al ídolo local.

Marc Márquez completó el más difícil todavía, y si hace dos semanas, en Le Mans, tuvo que recuperar 12 posiciones para terminar el segundo, esta vez repitió ese resultado tras arrancar una plaza más atrás (el 14º). Con este resultado, Márquez supera a Bagnaia y se coloca el segundo en la tabla general, a 37 puntos de Jorge Martín, que finalizó el cuarto.

Pedro Acosta, muy afilado durante todo el fin de semana, cerró el podio después de pasarlas canutas en las últimas vueltas, como consecuencia de la alta degradación de las gomas de su KTM.

Enea Bastianini concluyó el quinto, sin opción de pelear por subirse al cajón, mientras que Fabio Di Giannantonio cruzó la meta el sexto. Por detrás del romano lo hicieron Jack Miller (séptimo), Maverick Viñales (octavo), compañero del ganador en el taller oficial de Aprilia, y Marco Bezzecchi, el noveno.

Fabio Quartararo cerró el top ten, siendo el primero de entre los corredores representantes de las marcas japonesas. Por detrás del francés terminó Alex Rins (12º), Alex Márquez (14º) y Joan Mir, el 15º.

Las declaraciones en el podio:

Aleix: "Ha sido increíble estos dos últimos días, ha sido como un cuento de hadas, no tengo palabras. La carrera era muy difícil, deslizaba mucho y no veía los tiempos por vuelta, trataba de guardar goma para el final, Pecco estaba arriesgando un poco y traté de presionarlo hasta el final y logré una victoria increíble"

Pedro:

"Sin duda ha sido una carrera super difícil, al principio he perdido la batalla con Brad y Pecco, he perdido mucha goma ahí y agarre, pero estoy muy contento con todo el trabajo del equipo y la fábrica".

Marc:

"Es increíble, gracias al Circuit de Catalunya, no me lo esperaba, en Le Mans el ritmo estaba ahí, pero hoy no tenia ritmo, me he quedado sin aerodinámica en la primera vuelta y ha ido todo mejor. No, la verdad es que poco a poco he ido para adelante, ha habido muchas caídas y hemos podido acabar segundos, enhorabuena a Aleix que hoy y quizá mañana también sea su día que es su última carrera aquí en Barcelona".