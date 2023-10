Espargaró: "Puede que haya disfrutado más hoy que en Barcelona"

Aleix Espargaró y la Aprilia no fallan en circuitos de poco agarre. El binomio formado por el piloto de Granollers y la moto italiana siempre destaca en este tipo de pistas, como en Termas de Río Hondo, en Argentina, o en Montmeló, donde en este 2023 el catalán consiguió un doblete de victorias.

Este viernes, en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Indonesia, el #41 se ha sentido como pez en el agua. Tras terminar tercero en los Libres 1 con un 1:32.347, a 4 décimas del mejor registro de Jorge Martín, en la Práctica vespertina Aleix bajó hasta el 1:30.474, para finalizar por delante de Maverick Viñales por 154 milésimas.

Una vez finalizados las dos sesiones de ensayos, Espargaró no pudo ocultar su alegría. El catalán espera que "ojalá" pueda repetirse lo que ocurrió en Barcelona, donde no solo se llevó las dos carreras sino que Aprilia firmó un 1-2 en la prueba larga del domingo, y destacó lo mucho que se había divertido para arrancar la 15ª cita de la campaña.

"Lo importante es que me he divertido mucho hoy", empezó diciendo Aleix a varios medios, entre los que estaba Motorsport.com. "No solo en el 'time attack', después de caerme y poder hacer la vuelta rápida, porque venía muy rápido y me he encontrado con la bandera amarilla y lo he tenido que hacer tres o cuatro veces, pero también en el ritmo, con goma usada. Es lo positivo para la carrera. Las Ducati mejoran mucho del viernes al sábado, pero ojalá nosotros también podamos mejorar mañana".

El español tiene claro por qué la moto funciona tan bien en Mandalika y en circuitos similares, con escaso 'grip': "La moto hace muy buen paso por curva, y nosotros estamos limitados en aceleración y en frenadas fuertes cuando hay muchísimo agarre, nos cuesta mucho parar la moto a diferencia de nuestros rivales. Parece que tienen una moto más baja, pero cuando necesitas tracción a altas velocidades, con curvas rápidas, la Aprilia es una moto espectacular, siempre lo ha sido".

"Es mi estilo de pilotaje, siempre he sido un piloto que no me muevo mucho encima de la moto, pero que en el centro de la curva voy muy deprisa. Así he concebido la Aprilia, y desde que llegué he conducido así. Se sigue comportando de manera brutal en pistas de este tipo", siguió.

Espargaró reconoció que disfrutó más en Indonesia, donde esperaba menos agarre aún, que en Montmeló:"Puede que haya disfrutado más hoy que en Barcelona, allí estaba un poco más en el límite. El agarre no era fantástico, pero he pilotado al límite de la moto y del circuito. Me esperaba la pista un poco peor, no está tan mal. No creo que el agarre sea peor que en Barcelona o en Argentina".

Por último, de cara a las dos carreras del fin de semana, Aleix no señaló a ningún rival en particular:"El rival de cada uno es uno mismo, [tengo que] intentar mejorar de cara a mañana, analizar bien si puedo mejorar algunas curvas con respecto a Maverick y los RNF y seguir creciendo. Al final el rival es uno mismo", finalizó.