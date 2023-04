Espargaró grafica la rivalidad con Viñales en Aprilia

Cargar reproductor de audio

La jornada de viernes resultó prácticamente inmejorable para Aprilia en el Gran Premio de Argentina. La fábrica de Noale lideró ambas sesiones de entrenamientos libres con un 1-2 y como consecuencia dominó la combinada de tiempos, mostrándose como el rival a batir en un circuito de Termas de Río Hondo en el que Aleix Espargaró ya ganó la temporada pasada.

Precisamente, el piloto de Granollers pudo darle la vuelta a la tortilla y, tras terminar segundo en la P1 a casi tres décimas de Maverick Viñales, lideró la P2 por 162 milésimas sobre su compañero de escuadra. Así, las Aprilia pudieron dominar sobre las Ducati y apuntan alto, aunque el mayor de los Espargaró aún quiere mantener la calma antes de pensar en grandes objetivos para el domingo.

Al término de la jornada, el catalán se mostró contento, pero consciente de que aún es el primer día del gran premio: "La verdad es que estamos satisfechos. Pero bueno, pies en el suelo, es solo viernes. Es cierto que reconfirmamos las buenas sensaciones de aquí en Argentina, mías, o incluso de Maverick este año", dijo a varios medios entre los que se encontraba Motorsport.com.

Preguntado por Viñales y la razón de que la relación que les une sea buena, Aleix fue claro al explicar los motivos, aunque Maverick sea sin duda su rival a batir: "Se llama respeto. Claro que me cabrea que esté mi compañero delante, más que a nadie. Prefiero acabar séptimo y él noveno que yo segundo y él primero. Eso es así. Pero hay que tener respeto y ser suficientemente humilde", continuó.

"Esta mañana perdía muchísimo tiempo respecto a Maverick en varios sitios y me he pasado una hora con la telemetría intentando entender dónde mejorar. De eso se trata, de trabajar en equipo y cuando luchemos por el Mundial alguna vez seguro que saltarán chispas, pero, por ahora, hay respeto. Cuantas más Aprilia haya delante, mejor. Hoy en la P2 he podido ayudar también a Raúl Fernández en el inicio y yo me dejaré todo por esta marca", añadió al hilo del trabajo en equipo de los italianos.

Después, Espargaró quiso centrarse en seguir rindiendo en la jornada del sábado: "Es viernes y lo digo sinceramente, somos muy rápidos pero hay que hacer una buena clasificación. Si no nada vale para nada. También era el más rápido en Portugal, hice la vuelta más rápida y el récord de la pista el domingo y no me sirvió para pasar de la novena posición", dijo.

Por último, el #41 quiso separar que, a pesar de dominar en los entrenamientos, la moto aún tiene margen de mejora: "La moto no va tan bien pero va mejor que la de las demás, eso está claro. Mira cómo está sufriendo Fabio Quartararo, o incluso las Ducati no están a nuestro nivel. Pero es que la moto no va tan bien: no tenemos nada de agarre, se mueve mucho de delante... En Portimao la Aprilia iba mucho mejor que aquí", siguió.

"Tanto en la P1 como en la P2 había poco grip. Con el primer neumático aborté mi time attack porque no tenía tracción. He entrado a boxes y les he dicho a los ingenieros que la pista parecía una pista de hielo. Incluso mi tiempo de 38.5 es lento en comparación al año pasado", dijo para finalizar.