Así queda el campeonato de MotoGP 2026 tras la carrera en Motegi, Japón
Tras el Gran Premio de Japón, Jorge Martín solo tiene dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez en el campeonato. Ducati y Aprilia están empatadas en el campeonato de constructores.
Marc Márquez es el gran ganador del fin de semana en Motegi. Llegó a Japón a 12 puntos de Jorge Martín y, aunque no se lleva el título, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, sí que se ha acercado a su compatriota, ya que ha reducido la diferencia a dos puntos al ganar las dos carreras del fin de semana.
Márquez y Martín se sitúan como los dos principales aspirantes al título. Marco Bezzecchi, tercero, se queda a 49 puntos, y Pedro Acosta, cuarto, a 90 puntos. Ai Ogura le arrebata el quinto puesto a Fabio Di Giannantonio, que ha tenido dificultades este domingo. Raúl Fernández es séptimo por delante de Pecco Bagnaia, que adelanta a Álex Márquez. Fermín Aldeguer completa el top 10.
En la clasificación de fabricantes, Ducati ha recuperado este fin de semana los diez puntos de desventaja y vuelve a empatar con Aprilia. KTM sigue tercera, por delante de Honda y Yamaha.
En el campeonato de equipos, Aprilia sigue muy por delante de Ducati, gracias a su dúo, que siempre está a la altura. Trackhouse es tercero.
Clasificación del campeonato de pilotos tras el GP de Japón (16/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|333
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|27
|2
|M. MárquezEquipo Ducati
|331
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|37
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|284
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|20
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|243
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|9
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|237
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|15
|6
|F. Di GiannantonioEquipo VR46
|230
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|7
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|216
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|13
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|164
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|8
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|158
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|122
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|7
|11
|E. BastianiniTech 3
|116
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|19
|12
|L. MariniHonda HRC
|104
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|6
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|99
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|5
|14
|D. MoreiraEquipo LCR
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9
|15
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|66
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|5
|16
|F. MorbidelliEquipo VR46
|57
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|1
|17
|J. ZarcoEquipo LCR
|48
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3
|18
|J. MirHonda HRC
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|20
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaróTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|26
|T. NakagamiHonda HRC
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|27
|S. ChantraEquipo LCR
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|28
|C. CrutchlowEquipo LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores tras el GP de Japón (16/22)
|P.
|Constructor
|Puntos
|1
|Aprilia
|469
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|37
|23
|20
|32
|27
|2
|Ducati
|469
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|19
|37
|37
|20
|37
|3
|KTM
|296
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|15
|26
|20
|26
|19
|4
|Honda
|161
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|10
|10
|8
|9
|15
|5
|Yamaha
|89
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|4
|5
|6
|-
|5
Clasificación por equipos tras el Gran Premio de Japón (16/22)
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|617
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|55
|39
|27
|55
|47
|2
|Ducati Team
|495
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|10
|37
|37
|33
|45
|3
|Trackhouse Racing Team
|453
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|34
|2
|13
|23
|28
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|342
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|23
|32
|25
|36
|14
|5
|Gresini Racing
|289
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|19
|36
|40
|15
|7
|6
|Equipo VR46
|287
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|22
|9
|18
|7
|1
|7
|Honda HRC
|143
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|10
|6
|8
|5
|9
|8
|Tech 3
|133
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|3
|8
|10
|5
|21
|9
|Equipo LCR
|122
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|12
|-
|10
|12
|10
|Yamaha Factory Racing
|90
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|3
|6
|-
|5
|11
|Pramac Racing
|46
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|6
|5
|4
|-
|-
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