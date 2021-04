Ezpeleta: Marc Márquez no regresara si no está para ganar

Desde que Marc Márquez se lesionó en el primer gran premio de la temporada 2020 de MotoGP y forzó para tomar parte en la siguiente cita ya han transcurrido más de 250 días. En ese periodo, el piloto de Honda ha pasado por tres operaciones que le han mantenido alejado de cualquier motos

Ocho meses más tarde, el catalán volvió a subirse a una minimoto el pasado 12 de marzo. Posteriormente realizó dos test con una moto de gran cilindrada en Barcelona y Portimao. Todo ello llevó a pensar que estaría en el arranque de la temporada en Qatar, pero finalmente no fue así. De hecho, a 10 días para el Gran Premio de Portugal, su presencia sigue siendo dudosa.

En todo este tiempo que Márquez ha estado de baja, mucho se ha hablado de si el piloto se precipitó en su regreso y de si los médicos debieron frenarle. En ese sentido, el consejero delegado de Dorna, Carmelo Ezpeleta, da la cara por los servicios del Mundial.

"Por lo que a mí respecta, no se cometieron errores médicos en el campeonato", afirma Ezpeleta en un entrevista con GPOne.com, web hermana de Motorsport.com. "No sé si se cometieron errores o no porque no soy médico. Hay un protocolo para estos casos. Se cambió después de lo que pasó en Assen en 2017. Si has tenido anestesia general no puedes correr hasta que pase un tiempo determinado. ¿Qué pudimos hacer diferente? Cuando un piloto hace esas flexiones, como hizo Marc, ¿con qué norma le dices que no puede correr? Volvió, pasó la revisión médica y se le permitió correr, no podía ser de otra manera".

"Hizo un entrenamiento el viernes y luego, por razones que solo él conoce, decidió no continuar. En casa, entrenando o abriendo una ventana, no voy a entrar en el asunto, tuvo un problema con la placa, pero no en el circuito".

El barcelonés defiende que el actual protocolo de MotoGP para decidir si un piloto es apto para correr es correcto.

"¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Debemos decir que si te operas no puedes correr durante dos semanas? Bien, pero no es lo mismo para un brazo o un dedo. Ahora todo es muy sencillo: hay ejercicios que completar, si puedes hacerlos corres, si no, no. Tratamos de averiguar cómo cambiarlo, pero no encontramos cómo", señala.

Lo que no le ha gustado a Ezpeleta es que haya habido especialistas, como el doctor italiano Claudio Costa, creador de la Clinica Mobile y que estuvo al frente de ella durante 30 años, que cuestionasen el trabajo de sus compañeros de profesión

"No sé lo que se dijeron Marc y los médicos, pero me parece que no fue correcto que otros médicos entraran en esa discusión diciendo lo que hubieran hecho diferente. Veo una falta de respeto que algunos médicos dieran su opinión sin conocer las cosas. Lo único que puedo decir es que vi las flexiones que hizo delante de los médicos en Jerez. Así que pregunto quién puede decir que un piloto que puede hacer eso no puede correr. Los pilotos no son personas normales", recuerda.

El máximo responsable de MotoGP es consciente del impacto que tiene la baja de Márquez en el campeonato. En cualquier caso, esta seguro de que cuando regrese lo hará al mismo nivel de siempre.

"Respeto todas las decisiones de un piloto, incluida la de no venir a correr a Qatar después de haber probado en Barcelona y Portimao. Hay que respetar al máximo lo que un piloto decide hacer con su cuerpo. Veo que está bien. Estoy seguro de que no volverá si no puede ganar, la mentalidad de Marc es la misma de siempre. Estamos hablando del piloto que ha dominado las últimas temporadas y de un momento a otro se fue. Creo que los demás pilotos no están pendientes, todos son rápidos", zanja.

Las fotos de Marc Márquez entrenando en Barcelona y Portimao

