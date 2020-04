Ezpeleta admite que el MotoGP podría no correr en 2020

La pandemia del COVID-19 que azota a todo el planeta ya se ha llevado por delante siete grandes premios. Primero fue la cancelación de la carrera de MotoGP en Qatar y posteriormente vinieron los aplazamientos de Tailandia, Austin y Argentina, que ahora están fijados en la parte final de la temporada. Los últimos en caer han sido los grandes premios de España, Francia y Catalunya, sin fecha para su celebración, y la incertidumbre que genera la propagación del virus apunta a que en los próximos días se unirá Italia a la lista.

Así, las previsiones más optimistas llevan a pensar que el Gran Premio de Alemania, previsto para el 21 de junio, podría ser la cita en la que el campeonato eche a rodar si el impacto del coronavirus logra atenuarse. Sin embargo, a día de hoy nadie se atreve a dar una fecha para volver a la normalidad e incluso se baraja la posibilidad de que la temporada 2020 no se lleve a cabo.

"En el peor de nuestros sueños pensamos eso", anuncia Carmelo Ezpeleta en una entrevista con La Razón de España. "Habría que contemplarlo, pero queda tiempo. Claro que pudiera ser que no se corriera y espero que no, no por las carreras, sino por la humanidad".

El CEO de Dorna se muestra abierto a todo tipo de cambios con tal de que se pueda correr cuando las circunstancias lo permitan.

"Contemplamos alternativas de casi cualquier tipo. Es mejor hacer una carrera a puerta cerrada que no hacerla. Eso sí, las condiciones económicas para un promotor que no puede tener público no pueden ser las mismas. Cancelado Le Mans, miraremos Mugello y Cataluña, que son los siguientes", dijo Ezpeleta en declaraciones previas a conocerse la cancelaciòn de Catalunya.

"No pospondremos nada de golpe, veremos carrera por carrera, como hicimos con Jerez. Si un día tenemos la luz verde, veremos en qué condiciones podemos hacerlo", señala.

Aunque el reglamento de la FIM establece un número mínimo de carreras para computarse la temporada, las circunstancias excepcionales que afrontamos hacen que esa cifra pueda disminuir.

"El contrato dice que hay que hacer un mínimo de 13 carreras, en condiciones normales, y no es el caso. De acuerdo con la FIM haremos las que podamos, como podamos y cuando podamos. Es más, si pudiéramos tener un campeonato de 10 carreras yo estaría contentísimo. Vamos a intentar dar más, pero si en estas circunstancias fuéramos capaces de hacer 10 significaría que la humanidad ya está bien, que es lo más importante. Las carreras ahora están en un segundo plano", afirma.

Dorna ha anunciado esta semana una serie de ayudas económicas a los equipos para sobrevivir ante la ausencia de ingresos por la falta de carreras.

"La preocupación ahora es mantener vivos a los equipos. Nos estamos preocupando de la salud económica de los privados y estamos gestionando ayudas para que puedan sobrevivir los próximos tres meses. Si no hay carreras, no reciben dinero de los patrocinadores y, sin embargo, tienen que pagar las nóminas. Por eso damos una serie de ayudas para que puedan sobrevivir", concluye.

