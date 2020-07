Ezpeleta: “No me sorprende el fichaje de Espargaró por Honda"

Dentro de dos semanas, el campeonato tiene previsto arrancar en Jerez, cuatro meses más tarde de lo programado inicialmente por culpa del impacto del coronavirus.

Al margen de las medidas restrictivas que se aplicarán en la primera parte de un calendario que por el momento consta de 13 citas, el foco informativo lo centra el mercado de fichajes con vistas a 2021. Especialmente la contratación de Pol Espargaró por parte de Honda que Motorsport.com adelantó hace ya ahora justamente un mes.

A la espera de que HRC anuncie la incorporación del menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) al garaje de la estructura Repsol y con Marc Márquez como compañero, Ezpeleta no se muestra sorprendido en absoluto por esta maniobra que traerá consecuencias tanto para Alex Márquez como para Cal Crutchlow.

El primero desembarcará en la escudería LCR tras haber debutado en MotoGP en este 2020 con Repsol. Y el segundo tendrá que buscar una salida al haberse adjudicado las cuatro Honda disponibles.

“A mí el fichaje de Pol por Honda no me sorprende. Entiendo que le pueda sorprender a alguien de la calle, pero yo como sé cómo fue y de dónde viene, pues no me sorprende. En general, ninguna de las cosas que hacen los equipos me sorprende mucho porque estoy más informado de lo que lo está la gente”, responde Ezpeleta a Motorsport.com.

“Es una decisión que sé porqué la toma Honda, así que ellos sabrán. Además, no me meto. Si me preguntara qué me parecía, no respondería. Pero me pregunta si me sorprende. Y no, no me sorprende”, añade el ejecutivo, que de alguna forma se compromete a tratar de ayudar a Crutchlow a encontrar una moto con la que pueda permanecer en el Mundial. “A mi me gustaría que Cal siguiera mucho tiempo con nosotros, y como hemos hecho muchas veces ayudaremos a encontrarle un sitio”, remacha Ezpeleta.