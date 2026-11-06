MotoGP GP de Qatar

Fabio Di Giannantonio, el más rápido en la práctica de Qatar; Martín y Marc Márquez pasan el corte

Mientras que los aspirantes al título pasarán directamente a la Q2, Pedro Acosta hará una rara aparición en la Q1

Richard Asher

Publicado: 6 nov 2026, 17:31

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio encontró su forma en uno de sus circuitos favoritos en Losail el viernes, batiendo el récord de vuelta para liderar la Práctica vespertina.

El piloto de la VR46 Ducati fue rápido desde el momento en que montó un neumático trasero blando a mitad de la sesión, y finalmente superó por 0.142s al líder del campeonato del mundo, Marc Márquez.

El segundo mejor tiempo fue más que suficiente para que Márquez avanzara a la Clasificación 2, sin embargo. Fue una sesión en la que no solo se centró en la puesta a punto de carrera durante más tiempo que la mayoría, sino en la que además se le salió la cadena de su moto principal.

El percance de Márquez, cuando quedaban unos 27 minutos, apenas supuso un bache en su impulso y enseguida volvió al ritmo con su segunda moto.

Su rival más cercano por el título mundial, Jorge Martín, se mantuvo fuera de problemas y entró en el top 10 con el séptimo mejor tiempo. El piloto oficial de Aprilia fue declarado apto para el fin de semana antes de los Entrenamientos Libres 1 y completó una jornada entera de rodaje, aunque no sin dolor en su muñeca derecha fracturada.

El otro piloto con opciones matemáticas al título, Marco Bezzecchi, fue el tercero más rápido a bordo de su Aprilia oficial.

Tras una racha reciente especialmente infeliz, Francesco Bagnaia de repente pudo unirse a su compañero de equipo Márquez al frente del grupo, marcando el cuarto mejor tiempo. Su ritmo durante todo el día con neumáticos de carrera sugirió un verdadero regreso a la forma para el italiano este fin de semana.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mientras Bagnaia sorprendía con su velocidad, Pedro Acosta impactó por su falta de ella. El español simplemente fue demasiado lento con la KTM oficial, y nunca puso realmente en apuros al top 10. Solo pudo lograr el 14.º mejor tiempo de la noche, a más de un segundo del ritmo.

Hubo otros dos representantes de KTM en el top 10, sin embargo, con Enea Bastianini quinto en la moto de Tech3 y Brad Binder 10.º para el equipo oficial.

Las dos Aprilia de Trackhouse también lograron el corte para la Q2, con Raul Fernández quinto y Ai Ogura noveno.

Johann Zarco defendió en solitario los colores de Honda, con el piloto de LCR como séptimo más rápido mientras su compañero de equipo Diogo Moreira sufría para llegar al 17.º puesto en una parrilla de solo 18 pilotos ante la ausencia del cuarteto de Yamaha.

El único hombre más lento que Moreira fue el sustituto de Joan Mir en el equipo oficial, Jake Dixon.

MotoGP Práctica Qatar Resultados

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 18

1'50.406

  175.425   2 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 17

+0.142

1'50.548

0.142 175.199   3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 20

+0.260

1'50.666

0.118 175.013   4 Italy P. Bagnaia Ducati 63   Ducati 20

+0.386

1'50.792

0.126 174.814   5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25   Aprilia 20

+0.608

1'51.014

0.222 174.464   6 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23   KTM 19

+0.618

1'51.024

0.010 174.448   7 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 19

+0.635

1'51.041

0.017 174.422   8 France J. Zarco LCR 5   Honda 18

+0.895

1'51.301

0.260 174.014   9 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79   Aprilia 19

+0.912

1'51.318

0.017 173.988   10 South Africa B. Binder KTM 33   KTM 21

+1.003

1'51.409

0.091 173.845   11 Spain F. Aldeguer Gresini 54   Ducati 18

+1.041

1'51.447

0.038 173.786   12 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 20

+1.078

1'51.484

0.037 173.728   13 Italy L. Marini Honda 10   Honda 20

+1.142

1'51.548

0.064 173.629   14 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 22

+1.169

1'51.575

0.027 173.587   15 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12   KTM 22

+1.247

1'51.653

0.078 173.466   16 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 20

+1.324

1'51.730

0.077 173.346   17 Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 19

+1.786

1'52.192

0.462 172.632   18 United Kingdom J. Dixon Honda 96   Honda 19

+1.987

1'52.393

0.201 172.323   Ver los resultados completos

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