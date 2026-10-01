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MotoGP GP de Japón

Fabio Quartararo aspira a pasar a la Q2 en Motegi, pero no se hace ilusiones

Fabio Quartararo cree que tiene posibilidades de volver a clasificarse para la Q2 en el GP de Japón, pero es consciente de que su fin de semana seguirá siendo muy complicado.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

En una temporada dominada en gran medida por Ducati y Aprilia, KTM ha salido airosa en casa, ya que Pedro Acosta se ha llevado la victoria en el GP de Austria. Este fin de semana les toca a los fabricantes japoneses correr en casa, pero Fabio Quartararo ha acabado rápidamente con cualquier atisbo de esperanza.

"Estoy seguro de que no será como lo fue para KTM en Austria", confesó el francés al llegar a Motegi, recordando que Yamaha se encuentra en una "situación totalmente diferente" a la de KTM. Cuando se le pregunta por sus objetivos, se muestra prudente y no se adelanta demasiado.

"No tengo ni idea. Solo voy a intentar dar lo mejor de mí mismo, ver si hay buen agarre e intentar averiguar si podemos hacer una buena vuelta rápida. Creo que es uno de los aspectos en los que todavía me siento cómodo con la moto. Mi objetivo será pasar a la Q2 el viernes. […] Será un gran reto".

Y aunque alcance este primer objetivo, Quartararo sabe que eso no garantizará un buen resultado en carrera, como ya comprobó en Austria con un inexorable descenso en la clasificación durante la carrera principal, hasta el punto de quedarse fuera de los puntos.

"Siempre es mejor salir delante. Pero en el Red Bull Ring vimos que, da igual si sales noveno, nuestra posición real queda muy atrás en carrera, sobre todo en el Red Bull Ring".

Fabio Quartararo a des attentes réalistes avant Motegi.

Fabio Quartararo tiene expectativas realistas de cara a Motegi.

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ante esta constatación, cuesta encontrar motivos para tener esperanzas. El nuevo asfalto instalado en el circuito de Motegi es, sin embargo, uno de ellos, aunque Quartararo se mantiene prudente : "Mientras no rodemos por él con la moto, no podemos saberlo. Parece bueno, no hay baches, pero lo más importante es ver si el agarre es bueno. Eso podría ayudarnos".

Por otro lado, la escasa probabilidad de lluvia no es en absoluto un factor en el que Quartararo quiera confiar, ya que una pista mojada podría acentuar las debilidades de su moto : "Para mí, ya sea en seco o en mojado, nos faltan muchas cosas y, bajo la lluvia, eso afecta al agarre y al resto".

"Será importante entender bien los neumáticos, intentar comprender la diferencia con Austria, porque también es una carcasa diferente, pero voy a intentar ver hasta qué punto podré atacar en carrera".

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