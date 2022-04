Fabio Quartararo y como Argentina cambió todo para él

Cargar reproductor de audio

El Gran Premio de Argentina se verá marcado por la suspensión de la jornada del viernes, pero para Fabio Quartararo, el recuerdo va más allá, cuando en 2018 tocó fondo siendo piloto de Moto2 y, desde ahí, resurgió hasta convertirse campeón del mundo de MotoGP en solo tres cursos.

"Es como un sueño lo que he vivido estos últimos años, de 2018 a ahora hemos pasado de estar en un momento muy malo a ser campeones. Aquella carrera, la de Moto2 en 2018, fue una de las más difíciles de mi vida, la peor, pero fue un punto de inflexión y ahora puedo reírme de aquello porque estoy aquí tras haber ganado un Mundial de MotoGP".

Al respecto del retraso del avión que ha dejado a muchos equipos sin parte de su material, Fabio aclaró que en Yamaha no han acusado el problema.

"Nosotros lo tenemos todo, pero es una lástima, y cruzamos los dedos para que llegue todo lo de los demás, va a ser un reto para los mecánicos, van a tener mucho trabajo. El sábado va a ser un día largo, aunque en realidad solo vamos a perder una sesión", apuntó.

El francés llega a Argentina después de su gran actuación en Indonesia, donde acabó segundo.

"Fue muy importante para mí cuando llegamos a Mandalika habían cambiado el asfalto y el neumático trasero, no sabíamos que esperar y básicamente fuimos rápidos en seco, con buen ritmo, pero con la lluvia todo podía cambiar, el agarre era una locura, llevó tiempo darme cuenta de que podía correr con mucha velocidad. Básicamente, aunque no había agarre, la moto funcionaba igual que en seco, la pista tenía buenas condiciones de grip, pero hay que seguir mejorando para cuando no lo tengamos en otras pistas".

MotoGP no compite en Argentina desde 2019, y solo podrán tener un día de entrenamientos este fin de semana, lo que pone en riesgo la limpieza de la pista.

"En Qatar durante los últimos años tuvimos test antes de las carreras, lo que limpiaba la pista, este año no hubo test y la pista no estaba tan bien al principio. Aquí no se corre desde 2019, mi primer año en MotoGP, así que no sé que puedo esperar, pero voy a intentar darlo todo, como siempre".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Con el problema del avión en Argentina, ha vuelto a surgir el debate en torno a reducir los grandes premios de tres a dos días.

"Para mí es lo mismo, si la moto funciona da igual tres que un día, pero si hay problemas el viernes ayuda a encontrar mejor la puesta a punto, a mi me gusta reducirlo a dos días, pero los mecánicos tendría mucho más trabajo".

Una pista, la de Termas de Río Hondo, que siempre ha pecado de falta de agarre, una de las debilidades de la Yamaha.

"Espero que no tenga que cambiar muchas cosas, si no hay agarre no puedo hacer nada, solo mejorar la moto. Es muy importante el grip para nosotros, tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña sin agarre, en cambio con mucho grip la moto funciona de maravilla. Hay que tener un punto de suerte y adaptarse a cada curva en función a eso", valoró.

También preguntaron a los pilotos por la nueva chicane del Red Bull Ring.

"En términos de seguridad es mejor, siempre hay ese momento de la curva 2 peligroso, sea cual sea la chicane que pongan en la recta para mí estará bien", dijo entre risas al en referencia a la menor velocidad punta de la Yamaha.

Por último, Quartararo no considera que la reducción del fin de semana vaya a beneficiar a nadie en concreto.

"No creo que ningún equipo saque ventaja de tener solo dos días de gran premio, no creo que nadie tenga más datos ni saque ventaja", finalizó.