Fabio Quartararo: puede ser un gran fin de semana

Tras concluir un fin de semana de lo más imprevisible, Fabio Quartararo esperaba más de su actuación en el Gran Premio de Argentina. Su octavo puesto, sumado al noveno de Qatar y al esperado podio que logró en Mandalika, no son los resultados que tenía en mente el piloto francés.

"No ha sido fácil el inicio de este campeonato", introdujo el piloto francés en la rueda de prensa del Gran Premio de las Américas.

"En Argentina el ritmo no estuvo mal, pero no conseguí todo lo que quería. Durante las primeras vueltas me encontraba bastante atrás y es difícil partir tan atrás en la parrilla. No fue fácil".

No obstante, el piloto francés asegura que, pese a no estar "no está frustrado" por las condiciones de su prototipo, es consciente de que si el grip no es suficiente, tiene menos posibilidades.

"Al final aquí necesitamos mejorar y este año debemos centrarnos en ese aspecto", amplió el chico de la Costa Azul.

"Cada vez que empiezo el fin de semana mi mentalidad es la misma: conseguir los mejores resultados y hacer la mejor carrera posible el domingo, pero nunca sabes que esperar antes. De todos modos, lo más importante es creer en ti mismo e intentar conseguir lo mejor durante el fin de semana".

Tras el Gran Premio de Argentina, Fabio Quartararo se sitúa actualmente en la quinta posición de la clasificación general del campeonato. Y aunque se encuentra solo a 10 puntos de Aleix Espargaró, el piloto francés sigue haciendo frente a los problemas que advirtió en la pretemporada.

"Antes del fin de semana siempre me centro en hacerlo lo mejor posible. Para eso es importante prepararse bien con el equipo y gestionar las expectativas. Y cuando el resultado no es bueno, intento encontrar la solución para mejorar y pensar en la siguiente carrera".

"Lo importante es centrarte siempre en lo positivo a pesar de que los resultados no sean siempre buenos. Siempre se aprende para el futuro".

Este fin de semana arranca el Gran Premio de las Américas en el trazado de Austin, circuito donde el año pasado Fabio Quartararo quedó segundo después de Marc Márquez.

"Creo que podemos conseguir buenos resultados aquí", sostuvo el piloto francés, aunque en octubre del año pasado Quartararo se encontraba en una posición muy distinta a la actual.

"Estaré más relajado, aunque espero que haya buen agarre, es muy importante. Me hace mucha ilusión la carrera porque creo que puede ser un gran fin de semana".

Aunque el inicio no soñado de Fabio Quartararo podría hacer que el francés evaluara otras opciones fuera del equipo con el que conquistó la gloria en 2021 -especialmente en el año que expira su contrato- al piloto de Yamaha no parece preocuparle esta cuestión.

"La verdad es que no pienso en ello. Esto es un gran premio y por lo tanto voy a hacerlo lo mejor posible. Ya veremos en el futuro cómo van las cosas y qué decisiones se toman".

Por último, con motivo de las 500º carreras de MotoGP, Fabio Quartararo quiso rememorar una de las carreras más especiales. "Recuerdo la carrera de Valentino Rossi en 2005 en Jerez. Era una de las carreras que hizo que yo quisiera ser piloto de MotoGP", concluyó.