MotoGP GP de Valencia

Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera

Quartararo reflexiona sobre sus primeras batallas con Márquez y admite que está decepcionado por no haber podido pelear con el español en los últimos años

Rachit Thukral

Publicado: 28 nov 2026, 12:15

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Fabio Quartararo reaccionó a la sorpresiva decisión de Marc Márquez de retirarse de MotoGP con efecto inmediato, y reveló cómo el español lo "inspiró" durante sus primeros días en la categoría reina.

Márquez dejará MotoGP al final del Gran Premio de Valencia de este fin de semana, poniendo fin a una brillante carrera en la que ganó 10 títulos mundiales y afirmó su condición de, posiblemente, el mejor piloto de todos los tiempos.

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El español había acordado un nuevo contrato de dos años en marzo de este año, pero se vio obligado a dar marcha atrás en su decisión de permanecer en el campeonato tras darse cuenta de que su castigado hombro derecho estaba en peor estado del que esperaba. Otro episodio de visión doble en el GP de Francia, donde se fracturó un pie tras caerse en la sprint, contribuyó a su retiro anticipado.

La inminente salida de Márquez dejará a Quartararo como uno de los pocos campeones mundiales que quedan en la parrilla, justo cuando se prepara para su mediático paso al antiguo equipo de Márquez, Honda.

Consultado sobre cómo reaccionó al anuncio, el francés dijo: "Quizás estaba un poco menos sorprendido que ustedes. ¿Por qué? Sentí algunos comentarios después del título. Te hacés algunas ideas, pero nunca se sabe, así que, por supuesto, me sorprendió.

"Mis sensaciones sobre Marc son solo cosas positivas. Tengo una buena relación con él como piloto. Ha sido el más rápido en lluvia, en condiciones mixtas, en seco, en mojado, en todas las condiciones. No solo es [rápido] en pista, sino que también es muy, muy inteligente. Así que solo cosas buenas sobre Marc y todos deberíamos estar contentos de que el más rápido se quede en casa [risas]".

Marc Márquez, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Lluis Gene / AFP via Getty Images

Cuando le preguntaron si estaba decepcionado por no tener la oportunidad de luchar con Márquez en el inicio de la era de 850cc, Quartararo respondió en broma que no, antes de admitir que lamenta no haber tenido la oportunidad de correr en igualdad de condiciones con él en medio de las recientes dificultades de Yamaha.

"Estoy un poco decepcionado por los últimos años", dijo. "Es solo que, lamentablemente, no he sido lo suficientemente rápido como para pelear con él. Ese es más mi arrepentimiento.

"Disfruté mucho mi primera temporada con Petronas [en 2019]. Tuve algunas peleas con él, en las carreras y en las clasificaciones. Así que mis recuerdos con él fueron especialmente de esa época".

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Márquez le negó repetidamente a Quartararo su primera victoria en MotoGP durante la temporada de debut del francés en 2019.

En particular, el entonces piloto de Honda superó a Quartararo por el liderato en la última vuelta del Gran Premio de Tailandia, pese a que el segundo lugar le bastaba a Márquez para ganarle el título a Andrea Dovizioso.

El piloto de 27 años dijo que el espíritu ganador de Márquez le sirvió de inspiración justo cuando estaba construyendo su propia carrera en MotoGP.

"En Tailandia, creo que estaba 15 segundos por delante de Dovizioso. Solo tenía que terminar delante de él, pero no le importó en absoluto: solo quería ganar la carrera", dijo Quartararo.

Race winner Marc Marquez, Repsol Honda Team, second place Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Esto es lo que creo que me inspiró mucho, porque da su máximo todo el tiempo. Y creo que ese es un gran consejo que tomo de él".

Quartararo dijo que no tuvo la oportunidad de hablar con Márquez después del anuncio, pero que tenía la intención de hablar con él sobre su increíble recorrido en MotoGP, incluida su remontada tras la lesión de 2020.

"Durante el fin de semana tendré tiempo para compartir unas palabras con él cara a cara, porque es un tipo que me inspiró mucho", dijo el piloto saliente de Yamaha.

"Lo que hizo de 2013 a 2019 no hay nada que decir. Pero desde el ‘20 hasta ahora, es increíble lo fuerte que es mentalmente. Y creo que eso es realmente grande".

Cuando le preguntaron si podía convertirse en la nueva cara de MotoGP el próximo año, con el retiro de Márquez dejando un gran vacío que el campeonato debe cubrir, Quartararo dijo: "Por supuesto, el próximo año va a ser un nuevo capítulo para mí. Nuevo equipo, nuevas motos.

"Sé que es muy importante para mí pensar en mi futuro. Estoy totalmente enfocado y totalmente comprometido a dar lo mejor de mí. Y, por supuesto, será un impulso de confianza, porque extraño esa presión de pelear adelante. Por supuesto que no será fácil, porque hace mucho tiempo que no peleo realmente adelante, pero daré mi máximo para ser feliz".

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