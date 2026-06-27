Fernández lidera el primer 1-2 de Trackhouse y las Aprilia oficiales decepcionan en la sprint de Assen

El cielo estaba esta vez ligeramente cubierto antes de la salida de la carrera sprint, por lo que las temperaturas alcanzaban unos vertiginosos 33°C en el aire y 50°C en pista.

Jorge Martín salía desde la pole position, al frente de un póker de Aprilia, por delante de Ai Ogura y su compañero de equipo Marco Bezzecchi. Cabe recordar que Fermín Aldeguer tuvo que darse de baja tras fracturarse una vértebra en su caída durante los entrenamientos, el viernes.

En la salida, Ai Ogura realizó la mejor arrancada al tomar el mando de la carrera desde la primera curva. Su compañero en Trackhouse, Raúl Fernández, superó a Marco Bezzecchi, mientras que Joan Mir se cayó en la curva 4 antes de levantarse inmediatamente.

Marc Márquez, que salía desde la séptima posición, había superado a su vecino de garaje Pecco Bagnaia para hacerse con la sexta plaza. Las dos Ducati salían entonces a la caza de Marco Bezzecchi, que cometía un error y era adelantado por Fabio Di Giannantonio.

Delante, la jerarquía también cambiaba. Ai Ogura perdía dos posiciones, superado por Jorge Martín, que recuperaba el liderato, y luego por Raúl Fernández. Este último ejercía una enorme presión sobre el campeón del mundo 2024 antes de adelantarlo en la cuarta vuelta para tomar la cabeza de la prueba.

Al mismo tiempo, Di Giannantonio superaba a Ai Ogura y se instalaba provisionalmente en el podio. Detrás, las Ducati oficiales libraban una batalla, pero Marc Márquez conservaba la ventaja.

Las Aprilia oficiales hacen agua

Jorge Martín cometía entonces un error y perdía dos posiciones, quedándose justo por delante de su compañero de equipo. Las Aprilia oficiales no estaban viviendo el sprint que habían imaginado.

Raúl Fernández estaba bajo presión frente a Di Giannantonio, mientras que Ai Ogura empezaba a quedarse ligeramente descolgado. En la vuelta 6, Jack Miller entraba en boxes para abandonar.

Las Aprilia oficiales libraban una lucha encarnizada por la cuarta plaza, una batalla que sin duda no debió de agradar a sus dirigentes, donde Marco Bezzecchi acabó tomando la ventaja. Delante, Ai Ogura se acercaba a los dos líderes siendo muy competitivo al final de carrera.

El japonés tomó el segundo lugar en la frenada de la chicana, no sin asumir algunos riesgos, a cinco vueltas del final, y salía ahora a la caza de su compañero de equipo. Pedro Acosta, fuera del top 10 tras un error al inicio de la carrera, remontaba hasta la novena posición.

Bezzecchi volvía a grandes pasos sobre Di Giannantonio. Delante, Ai Ogura no lograba alcanzar a su compañero de equipo, todavía líder, mientras que Franco Morbidelli cometía un error en la curva 4.

Raúl Fernández ganó finalmente la segunda carrera sprint de su carrera en lo que fue el primer doblete de Trackhouse gracias a la segunda plaza de Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio resistió hasta el final para subir al podio por delante de las dos Aprilia oficiales, que hicieron algo de agua.

Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Enea Bastianini, Pedro Acosta y Fabio Quartararo completaron el top 10.