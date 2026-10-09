Fernández se mostró sorprendido por la ventaja de las Aprilia el viernes en Indonesia

Al finalizar la primera jornada de acción en el Gran Premio de Indonesia, parecía que el paso de un año apenas había alterado el panorama competitivo. Las Aprilia ocuparon las tres primeras posiciones en la sesión de entrenamientos, con Raúl Fernández (Trackhouse) liderando por delante de las motos oficiales de Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Más reveladora aún fue la ventaja registrada en los tiempos. Solo las otras Aprilia lograron situarse a menos de medio segundo del piloto español durante la tarde del viernes. Marc Márquez marcó el quinto mejor tiempo, pero se quedó a siete décimas de segundo del ritmo de Fernández.

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Al igual que la temporada pasada, la ventaja de Aprilia en Mandalika se basa en una clara superioridad en los tramos de alta velocidad del circuito, especialmente en el segundo sector. No obstante, Fernández se mostró sorprendido por la magnitud de dicha diferencia.

"Es algo que esperábamos; sabíamos que un circuito de este tipo podía favorecernos, pero sinceramente no hasta el punto que vimos en los entrenamientos".

Al preguntársele si creía que los demás fabricantes lograrían alcanzar a las motos de Noale, Fernández se mostró escéptico.

"Ahora mismo lo veo muy difícil. Si hubiera que diseñar un circuito ideal para Aprilia, sería este: curvas rápidas, fluidez... nos resulta muy sencillo".

Dado que es probable que se utilice el neumático trasero de compuesto medio en la carrera del domingo, Fernández ganó confianza no solo en su ritmo a una sola vuelta.

"Vimos que con el medio me sentía aún mejor. No era más rápido que con el blando, pero me sentía más cómodo. Y eso es lo que más me satisface de la jornada".

Si bien Aprilia marcó la pauta en Mandalika en 2025 —con Bezzecchi liderando el ataque—, Fernández logró su primera victoria en un Gran Premio en la siguiente cita, en Australia, y desde entonces ha sumado también a su palmarés el trofeo del GP de Gran Bretaña de 2026. Su confianza actual y su evidente predilección por los circuitos rápidos y fluidos lo convierten en un rival difícil para sus compañeros de marca.

Además, Fernández cuenta con la libertad de competir sin preocuparse por la lucha por los puntos del campeonato en la que está inmerso el equipo oficial.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al preguntársele si la ausencia de presión por la clasificación general podría beneficiarle, Fernández comentó: "Puede que sí. Creo que lo positivo para nosotros es que no tenemos esa presión. No quiero interferir con ellos [las Aprilia oficiales], pero tenemos una oportunidad magnífica y quiero disfrutarla".

Bezzecchi también se mostró satisfecho con la jornada del viernes para Aprilia, aunque adoptó un tono más cauteloso en esta fase del fin de semana.

"No esperaba nada en concreto, pero es algo positivo para toda la fábrica de Noale. Están trabajando de maravilla, así que me alegro por ellos.

"Pero hay que recordar que es solo viernes. Es importante pasar directamente a la Q2, pero, a fin de cuentas, lo que ocurre el viernes no es tan determinante para el resto del fin de semana.

"El sábado y el domingo son los días más importantes, aunque este ya es un buen comienzo".

El único aspecto negativo destacado para el cuarteto de Aprilia este viernes fue que Ai Ogura no logró clasificarse directamente para la Q2. El piloto japonés sufrió una caída durante la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) y se fracturó el dedo meñique de la mano derecha. Aunque recibió el visto bueno médico para participar en la sesión de entrenamientos, no consiguió marcar un tiempo lo suficientemente rápido como para situarse entre los diez primeros.