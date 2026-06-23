Ganadores y perdedores del frenético GP de la República Checa de MotoGP

La trama de MotoGP no deja de ofrecer nuevos giros. El Gran Premio de la República Checa se sintió como un verdadero cambio de impulso en la lucha por el título de este año, y también incluyó un toque de lo extraño, ya que al líder del campeonato se le prohibió correr...

Esta victoria llegó como un doloroso mazazo para todos los demás pilotos que esperan ganar el campeonato mundial de MotoGP 2026. Después de su cosecha de puntos máxima en Hungría, hubo sugerencias de que al recuperado Márquez no le resultarían tan fáciles las cosas en un circuito físico y en sentido horario como Brno.

Viendo al exhausto piloto de 33 años al final de un largo y caluroso domingo, es justo decir que efectivamente había trabajado duro. Sin embargo, aun así se subió a lo más alto del podio, derrotando a un hambriento perseguidor ocho años menor que él. También despachó a su compañero de equipo Francesco Bagnaia con su habitual estilo convincente.

El tercer puesto en la carrera sprint también fue un útil puñado de puntos, lo que permitió a Márquez terminar el fin de semana 32 puntos más cerca de Marco Bezzecchi de lo que lo había empezado. La diferencia es ahora de solo 40. Y las esperanzas a las que pueden aferrarse sus rivales prácticamente han desaparecido.

Perdedor: Marco Bezzecchi

Mirando atrás, Bezzecchi nunca transmitió sensaciones de ganador este fin de semana. Admitió el jueves que había sufrido lesiones después de ser arrollado y quedar fuera de la carrera por su compañero de equipo en Hungría. También zanjó las preguntas sobre el ambiente entre él y Jorge Martín, claramente sin ganas de hablar de una familia feliz en Aprilia.

El viernes, reconoció que estaba sintiendo más dolor por lo vivido en Balaton de lo que había esperado. Al día siguiente, logró el cuarto puesto en la parrilla antes de sumar su cuarta caída no forzada en un sprint de la temporada, nada menos que en la penúltima vuelta. Y todos sabemos lo que pasó después en la trampa de grava.

Ese altercado con un comisario del circuito delató la frustración acumulada por parte de Bezzecchi. Pero condujo a aún más, en forma de la prohibición de correr el domingo. Eso le garantizó un fin de semana sin puntos, y Márquez lo aprovechó al máximo. Lo que fue aún más preocupante para el italiano era su ritmo mediocre durante todo el fin de semana. Cuesta imaginar que el rey de los grandes premios de principios de temporada hubiera podido lograr algo mejor que un lejano cuarto puesto el domingo.

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Con Bezzecchi metido en todo tipo de problemas, quedó en manos de la estrella emergente de Japón demostrar que el paquete de Aprilia no se había descarrilado. Desde Mugello, ha empezado a mostrar un mejor rendimiento en las sesiones de práctica, incluso los viernes. Esto, a su vez, le está ayudando a subir de forma constante en la parrilla, hasta el punto de lograr su primera pole position en Brno. Dado el hábito de Ogura de ser el hombre más rápido al final de las carreras, no era difícil imaginar que la Aprilia de Trackhouse se escaparía en la distancia si lograba gestionar las cosas desde delante.

No salió exactamente así, pero Ogura salió de Chequia con su reputación estelar aún más reforzada. Luchó duro y evitó errores mientras cedía ante los experimentados pilotos oficiales de Ducati, Bagnaia y Márquez, en el sprint y el gran premio respectivamente. Por fin completó una actuación sólida durante todo el fin de semana, pero dice que todavía necesita trabajar en su agresividad en las primeras vueltas de una carrera. Las tendencias actuales sugieren que resolverá eso más pronto que tarde.

Brno ofreció un vistazo de cómo serían los resultados de KTM si sacaras a Pedro Acosta de la ecuación. El piloto insignia de la fábrica tuvo un fin de semana de pesadilla en el apartado mecánico, golpeado por fallos técnicos en los tres días. Culpó de su caída en el sprint a un dispositivo de altura de pilotaje atascado, y luego su avería en la última vuelta del domingo selló su primera cita sin puntos de la temporada.

La fiabilidad de KTM se está convirtiendo en un incómodo tema de conversación para la fábrica austríaca, sobre todo si se tiene en cuenta que fue una RC16 defectuosa la que provocó el terrible accidente de Alex Márquez en Barcelona. Y con Acosta ausente de las hojas de resultados en Brno, de repente KTM solo tuvo un 10º puesto que celebrar, gracias en esta ocasión a la entrada de Tech3 de Enea Bastianini.

Por primera vez esta temporada, el propenso a las caídas piloto de Honda consiguió llevar la moto a meta tanto en el sprint como en el gran premio. No solo eso, ofreció una actuación excelente en su camino hacia el quinto puesto el domingo.

Usar el neumático trasero blando era una opción atrevida en el intenso calor centroeuropeo. La decisión del mallorquín de optar por él fue realmente a contracorriente, aunque un cínico podría bromear con que de todos modos no esperaba llegar al final. Pero llegó, marcando su vuelta más rápida a mitad de carrera y evitando cualquier bajón significativo al final.

Lo increíble es que los 11 puntos que sumó en Brno casi duplicaron lo que había conseguido en la temporada hasta ese momento. Por fin, Mir ha producido una actuación en carrera digna. Es en días como estos cuando todavía se ven destellos del hombre que ganó un campeonato del mundo hace seis años.

Perdedor: Jorge Martín

Un torpedo fuera de control llamado Martín provocó un desastre para el equipo Aprilia en Hungría. Esta vez, al menos, el español no se llevó a nadie por delante mientras sufría otro fin de semana para el olvido.

Lastrado con una doble penalización de long lap como resultado de su maniobra demoledora en la primera curva en Balaton, Martín nunca iba a sacar mucho del gran premio. Pero más preocupante fue el hecho de que nunca tuvo realmente el ritmo. Tuvo que pasar por la Q1 en su camino hacia un decepcionante 10º puesto en la parrilla, y luego no llamó la atención en su camino hacia el quinto y noveno lugar en las dos carreras.

El piloto oficial de Aprilia no culpó de sus problemas a ninguna lesión posterior a Balaton, diciendo simplemente que estaba "rezagado". De hecho, ha ido mayormente cuesta abajo desde su memorable victoria en su regreso en Francia el mes pasado. Con Márquez al ataque y Bezzecchi posiblemente tambaleándose, Aprilia necesita que su campeón del mundo encuentre su forma cuanto antes.

Fotos del GP de la República Checa - Domingo