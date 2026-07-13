Ganadores y perdedores del GP de Alemania de MotoGP

La primera mitad de una extraña temporada de MotoGP concluyó en Sachsenring con lo que pareció un regreso a la normalidad. La superioridad de Ducati y una demostración aplastante de Marc Márquez tenían más de un aire de 2025: nostálgico, quizá, pero motivo de reflexión de cara al parón veraniego.

Detrás de Márquez, sin embargo, aún hubo giros y sorpresas. Hubo grandes caídas y rupturas tensas. Lamentos aquí y pequeñas victorias allá. Al final de todo, sin embargo, la lucha por el campeonato sigue muy apretada.

Estos son los ganadores y perdedores del Gran Premio de Alemania de MotoGP en Sachsenring.

Ganador: Marc Márquez

Todos pronosticaban un botín completo de 37 puntos para Marc en Sachsenring, y el español no los decepcionó. Tras ganar el sprint el sábado, cumplió con una notable 10ª victoria de MotoGP en el circuito alemán con una actuación dominante desde la pole position.

A pesar de que Márquez intentó agitar las aguas al afirmar que el sprint no fue tan fácil como parecía, este fin de semana salió totalmente según lo previsto, salvo por verse sorprendido por el nuevo bache de la curva 3 el viernes por la mañana. Fue el primer evento de este año que tuvo ecos de la racha veraniega de 2025 del español. Eso es bastante aterrador para quienes esperan contenerlo en el campeonato.

Dichos rivales tendrán que esperar que haya sido solo el efecto Sachsenring. Aunque la reputación de COTA como territorio de dominio de Márquez puede haberse resentido en los últimos años, la historia de amor de Marc con la pista alemana sigue muy intacta. La única comparable en la historia de la categoría reina fue la de Giacomo Agostini e Imatra, la antigua sede del Gran Premio de Finlandia.

Perdedor: el equipo oficial de Aprilia

El mayor revés del fin de semana para el equipo oficial fue obviamente la caída de Marco Bezzecchi y su lesión en la clasificación. Fue enviado directamente a Italia para operarse, garantizándole una repetición de su fin de semana sin puntos en Brno el mes pasado. El resultado neto de otro desastre para el líder del campeonato de principios de temporada fue caer del segundo al cuarto puesto en la clasificación. Cuándo volverá y en qué forma estará no es en absoluto seguro.

También lee: MotoGP Marco Bezzecchi fue operado y apunta a regresar en Silverstone

Tampoco es que las cosas al otro lado del box puedan animar al jefe Massimo Rivola. Jorge Martin puede haber ampliado su ventaja en el campeonato, pero eso parece una anomalía dada su falta fundamental de ritmo en las últimas rondas. El español no parece tener otra solución que intentar retroceder el reloj y encontrar lo que funcionó tan bien en Le Mans, y claramente eso es más fácil decirlo que hacerlo.

Por tercer fin de semana de carreras consecutivo, el equipo oficial quedó en evidencia frente a su supuesto satélite, Trackhouse Racing. Considerándolo todo, las esperanzas de volver a encarrilar las cosas tras el bajón de Balaton Park han resultado optimistas para la fábrica. Lo mismo vale para la idea de llegar al parón veraniego sin motivos para entrar en pánico.

El piloto de 25 años siguió discretamente a lo suyo al principio del fin de semana, terminando cada una de las tres primeras sesiones entre los dos primeros. Eso contradecía lo que parecía una ventaja de rendimiento para Ducati.

Pero fue el sábado por la mañana cuando Fernández se resintió de algo en el cuerpo, una dolencia descrita de diversas maneras como una "compresión" o una "sacudida". Sea cual sea el término médico, tuvo molestias reales durante el resto del fin de semana. Tras lograr el quinto puesto en el sprint y el tercero en el gran premio, se deshizo en elogios hacia los fisioterapeutas que lo ayudaron a correr.

¿Podría ser que Fernández prospere a veces con un poco de adversidad? No olvides que hace dos carreras, en Brno, se mantuvo dentro del top 10 pese a haber sufrido apendicitis a principios de la semana. Y en mayo, en Mugello, ganó la carrera sprint aunque en ese momento estaba profundamente desanimado por su situación contractual.

Pero sentirse querido parece ser un combustible igualmente eficaz para este personaje complejo, ya sea un buen fisio que lo cura o el hecho de que un acuerdo con Trackhouse para 2027 parezca ahora poco más que una formalidad...

El hombre de VR46 Ducati llegó a este fin de semana como ese piloto sigilosamente constante que nunca cometía un error. Un tipo que, como resultado, estaba llamando a la puerta del liderato del campeonato. Dada su forma de 2025 aquí, algunos también lo señalaban como el único individuo que podría desafiar a Márquez en su feudo sajón.

A medida que se desarrollaban los entrenamientos y quedaba claro que una Ducati era la moto que había que tener en Sachsenring, las opciones del italiano de al menos un segundo puesto parecían buenas, dado que las molestas Aprilia estaban a la defensiva. También hizo el trabajo suficientemente bien en la clasificación, alineándose junto a los hermanos Márquez. La nueva disposición de la parrilla jugó a favor de este piloto, que con frecuencia sale mal, y pudo mantener la posición para un sólido tercer puesto en el sprint.

El domingo, sin embargo, las cosas se deshicieron. Con el diario del lunes es fácil, por supuesto, pero ¿necesitaba empezar a probar nuevos paquetes aerodinámicos y experimentar con diferentes trazadas en las curvas en la sesión de warm-up de 10 minutos? Sea como fuere, Di Giannantonio sufrió una caída importante. Básicamente salió ileso, pero ¿no era esta la clase de cosa que tiende a sacarlo de su ritmo?

Nunca se podrá saber con certeza si la caída de la mañana afectó a su carrera, pero los hechos son que bajó al quinto puesto tras la salida y completó solo tres vueltas antes de volver a caerse. En un día en que el líder de puntos no avanzó mucho, realmente no era el momento de estar sacudiéndose la grava del mono.

Las motos de Iwata no van a aparecer muy a menudo en este lado del balance este año, así que démosles su momento al sol. Sachsenring, que no tiene rectas dignas de mención, está configurado para enmascarar la mayor debilidad del paquete: una gran falta de potencia. Y así, hubo un par de modestos aspectos destacados que celebrar, ¡siempre que aceptemos que todo es relativo!

El piloto de Pramac, Jack Miller, alcanzó cotas elevadas el viernes cuando entró en la Q2 con el quinto mejor tiempo. Solo pudo convertirlo en 11º cuando llegó la clasificación, pero el piloto oficial Fabio Quartararo estuvo ahí para recoger el relevo, colocando a la marca en la segunda fila de la parrilla.

Miller fue hacia atrás en ambas carreras. También Quartararo, pero el séptimo puesto del francés en el gran premio fue un resultado tan bueno como Yamaha puede esperar por el momento. ¿La mala noticia? La próxima carrera es en el veloz y viejo Silverstone. La marca necesitará que se repitan las rarezas de neumáticos y temperatura del año pasado si quiere competir de nuevo en Gran Bretaña.

Perdedor: Maverick Viñales

Una de las subtramas más tristes del GP de Alemania fue ver cómo el divorcio de Top Gun con KTM se desarrollaba de forma tan pública. Si alguna puerta seguía abierta para Viñales en el paddock de Sachsenring, se cerró de golpe durante el fin de semana mientras él parecía decidido a inmolarse.

Los comentarios sarcásticos que habían comenzado en Assen continuaron aquí en una línea similar, con Viñales afirmando (entre otras cosas) que KTM le había enviado por correo electrónico un contrato para 2027 solo para retirarlo después. El director de deportes de motor de KTM, Pit Beirer, respondió extensamente en la señal mundial de MotoGP, sugiriendo que Viñales seguía en la ecuación, pero que las decisiones tendrían que tomarse este mismo fin de semana.

Si ese era realmente el caso, una actuación lamentable, en la parte trasera del pelotón, y una respuesta de 'no necesito hablar con nadie' cuando se le preguntó si aún estaba abierto a sentarse en una mesa pusieron fin definitivo a cualquier esperanza de reconciliación.