Opinión

MotoGP GP de Australia

Ganadores y perdedores del cancelado GP de Australia de MotoGP

No fue la despedida que Phillip Island merecía, pero el fin de semana aún podría terminar decidiendo el destino del campeonato

Rachit Thukral

Publicado: 25 oct 2026, 13:50

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El Gran Premio de Australia fue cancelado después de que la escasa visibilidad impidiera operar al helicóptero médico entre Phillip Island y el continente, en Melbourne. Pero aunque el gran premio en sí quedó suspendido por la lluvia, la sprint del sábado sí contó para los puntos y tuvo un impacto importante en la lucha por el título.

El fin de semana también reforzó varios patrones que se han visto a lo largo de la temporada en Aprilia y Ducati, lo que hizo que el resultado de la sprint fuera esperado y sorprendente en igual medida.

Estos son los ganadores y perdedores de Motorsport.com del GP de Australia. Para evitar dudas, esta evaluación toma en cuenta todo el fin de semana en lugar de centrarse únicamente en el impacto de la cancelación del domingo.

Ganador: Marc Márquez y Ducati

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez y Ducati han convertido en costumbre rendir en circuitos que, en principio, no se adaptan naturalmente a sus puntos fuertes. El trazado rápido y fluido de Phillip Island debería haber sido otro paseo para Aprilia, muy parecido a la ronda anterior en Mandalika.

Pero Márquez aprovechó el clima para arrebatar la pole position por 1.5s y luego peleó duro en la sprint para conseguir su novena victoria de sábado de 2026. Alex Márquez y Fabio di Giannantonio lo siguieron en segundo y tercer lugar, completando un monopolio del podio para Ducati.

Pero la importancia del resultado fue más allá del dominio de Ducati. La principal conclusión fue que Márquez derrotó a su rival por el título, Jorge Martín, en un duelo directo por la victoria. Los dos pocas veces han peleado en igualdad de condiciones este año, y Márquez sabía que había mucho más en juego que tres puntos extra.

El vigente campeón del mundo tuvo que mostrar su mejor versión el sábado, pero ejecutó todo a la perfección, logrando una victoria decisiva mientras su rival terminaba en el suelo.

Márquez podría lamentar la cancelación de la carrera del domingo, después de perder la oportunidad de construir una ventaja sustancial en la clasificación. Pero su éxito en la sprint por sí solo podría terminar siendo el momento en que el campeonato se inclinó a su favor.

Perdedor: Jorge Martín y Aprilia

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

Este fue otro fin de semana en el que Aprilia se fue con las manos vacías pese a tener la moto más rápida de la parrilla. La Práctica del viernes sugería que la fábrica de Noale estaba lista para dominar las acciones, pero una clasificación sobre mojado complicó los planes, dejando a Marco Bezzecchi y Ai Ogura noveno y 12° en la parrilla de la sprint.

Jorge Martín, el mejor clasificado de Aprilia, sí tuvo una salida brillante desde el cuarto puesto de la parrilla para desafiar a Márquez por la victoria. Pero cada vez que superó al piloto de Ducati para tomar la punta, cometió un error y cayó de nuevo al segundo lugar.

Esa agresividad le salió mal en la vuelta 8, cuando se fue a la grava y abandonó desde la segunda posición, dejando el camino libre para que Márquez consiguiera una victoria sin oposición. La pérdida de puntos por el incidente por sí sola habría sido un golpe significativo para las aspiraciones de Martín al campeonato, pero además tuvo la mala suerte de fracturarse un hueso del brazo.

Aunque la lesión no es tan grave como se temía inicialmente, y Martín intentará correr en Sepang la próxima semana, sus opciones al título ahora penden de un hilo.

Aprilia, mientras tanto, tuvo más motivos para lamentar el fin de semana. Como si la fractura de Martín no fuera suficiente, Raul Fernandez también agravó su lesión en un dedo el viernes y se vio obligado a abandonar temprano la sprint. La mala clasificación de Bezzecchi también resultó costosa, ya que posiblemente era más rápido que Márquez y Martín en ritmo de carrera.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Robert Cianflone / Getty Images

Jack Miller estaba comprensiblemente furioso después de la cancelación del GP de Australia. Desde su punto de vista, perdió la oportunidad de correr en Phillip Island por última vez como piloto de MotoGP.

Pero, en cierto modo, igualmente tuvo una despedida emotiva en casa, aunque el día no se desarrollara exactamente como habría imaginado. Cuando los pilotos salieron a pista para las vueltas de demostración programadas en lugar de la carrera, todas las miradas se dirigieron a la llamativa Yamaha amarilla y naranja de Miller.

El piloto de 31 años entretuvo al público con un wheelie por la recta de salida/meta, provocando los aplausos de miles de aficionados empapados que gritaban mientras lanzaba sus guantes y botas al aire.

Su rendimiento en pista también hizo que fuera un fin de semana memorable. Fue rápido en Phillip Island desde el comienzo, marcando el tercer mejor tiempo en la FP1. Se mantuvo como la Yamaha más rápida en la Práctica y pasó con comodidad la Q1 en condiciones de mojado, antes de clasificarse quinto en la parrilla. Más tarde el sábado, sumó sus primeros puntos en una carrera sprint este año, terminando en un sólido séptimo lugar.

Con Martín declarado no apto para la carrera del domingo, Miller habría largado cuarto en la parrilla, en la que habría sido su mejor posición de salida desde la apertura de la temporada 2025 en Tailandia.

Perdedores: los aficionados de MotoGP

Track action

Photo by: Robert Cianflone / Getty Images

El desenlace del fin de semana fue decepcionante para decenas de miles de aficionados de MotoGP que habían acudido al circuito de Phillip Island, así como para millones más que se habían conectado en horarios incómodos para ver una carrera que finalmente fue cancelada.

Phillip Island siempre había sido uno de los favoritos entre los aficionados al motociclismo, y muchos habían asumido gastos importantes - el alojamiento en la isla siempre tiene un precio elevado - para presenciar su última carrera de MotoGP.

En favor de MotoGP, organizó dos vueltas de demostración para asegurarse de que los aficionados aún pudieran ver algo de acción en pista después de soportar el clima. Del mismo modo, el Gran Premio de Australia anunció reembolsos completos para los poseedores de entradas del domingo y reembolsos parciales para quienes compraron boletos de varios días, evitando una repetición del farsesco GP de Bélgica de Fórmula 1 de 2021.

Aun así, la experiencia habrá dejado un sabor amargo para quienes tenían grandes expectativas por la última carrera de MotoGP en Phillip Island. Muchos aficionados habían abandonado el circuito antes de que la carrera fuera cancelada oficialmente, al reconocer que el desenlace ya estaba escrito.

Ganador y perdedor: Johann Zarco

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco volvió a aparecer en condiciones complicadas de mojado, demostrando su experiencia el sábado por la mañana con una brillante actuación en clasificación.

Después de superar la Q1, aseguró el tercer lugar en la parrilla, superado solo por las Ducati de Marc Márquez y Alex Márquez.

Aunque el piloto de LCR habría sido mucho menos competitivo en condiciones secas, podría haber sumado una buena cantidad de puntos en la sprint si un problema electrónico no lo hubiera obligado a abandonar en la cuarta vuelta.

El domingo ofreció otra oportunidad perdida tras la cancelación del gran premio. Apenas 15 meses antes, Zarco había conseguido una victoria sorpresiva en condiciones de mojado similares en el Gran Premio de Francia.

Aunque Zarco finalmente se fue del fin de semana sin un solo punto en su casillero, su velocidad habrá dado un impulso psicológico a Honda después de que sus dos pilotos oficiales quedaran fuera por enfermedad.

Ganadores: los pilotos de MotoGP

MotoGP riders stand for the playing of the National Anthems

Photo by: Eric Alonso / Getty Images

Con solo 16 titulares en condiciones de competir el domingo (Iker Lecuona y Augusto Fernandez eran sustitutos), llamar ganadores a los pilotos del GP de Australia podría parecer extraño.

Pero varios acontecimientos recientes los han acercado, y en Phillip Island finalmente acordaron reunirse en persona y discutir los posibles riesgos asociados con el Gran Premio de Qatar. Un sindicato de pilotos nunca ha parecido más probable que ahora, al menos en los últimos tres o cuatro años.

No hay que engañarse: la parrilla todavía está lejos de estar tan unida como necesita, y las diferencias importantes de opinión son inevitables. Pero también existe una creciente conciencia entre los pilotos de que siempre salen perdiendo en las grandes decisiones sobre su futuro, con MotoGP y los equipos teniendo sus propios intereses creados.

El debate sobre el formato de 2027, que incluye dos sesiones de clasificación, les mostró a los pilotos que sus propios empleadores no tienen como prioridad sus mejores intereses. Y la decisión de MotoGP de seguir adelante con el GP de Qatar ha actuado como catalizador para unirlos.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo MotoGP explica por qué no cambió el día de la carrera en Australia ante el aviso de mal tiempo

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rachit Thukral





Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



3 h



Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”





Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



3 h



Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia





El GP de Australia de MotoGP se retrasa por el mal tiempo



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



11 h



El GP de Australia de MotoGP se retrasa por el mal tiempo

Últimas noticias





Ganadores y perdedores del cancelado GP de Australia de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



2 min



Ganadores y perdedores del cancelado GP de Australia de MotoGP





Así es por dentro el centro de operaciones remotas de la FIA y la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



23 min



Así es por dentro el centro de operaciones remotas de la FIA y la F1





MotoGP explica por qué no cambió el día de la carrera en Australia ante el aviso de mal tiempo



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



38 min



MotoGP explica por qué no cambió el día de la carrera en Australia ante el aviso de mal tiempo





Verstappen desconcertado por la Q3, pero Austin muestra el progreso de Red Bull



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Verstappen desconcertado por la Q3, pero Austin muestra el progreso de Red Bull

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete