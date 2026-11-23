MotoGP GP de Portugal

Ganadores y perdedores del GP de Portugal de MotoGP que decidió el título

La penúltima ronda de la temporada dejó un desenlace en gran medida previsible, con algunos pilotos destacándose por su ritmo mientras otros quedaron por debajo de las expectativas

Rachit Thukral

Publicado: 23 nov 2026, 10:57

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Marc Márquez se coronó campeón de MotoGP 2026 en el Gran Premio de Portugal el domingo, incluso mientras Aprilia dominaba en Portimao y aseguraba el título de equipos con una de sus actuaciones más contundentes del año.

Ducati no estuvo en la pelea de adelante durante todo el fin de semana, pero su piloto estrella se robó el show al asegurar un campeonato que parecía casi sentenciado después de la caída de Jorge Martín en Phillip Island el mes pasado.

KTM vivió una cita especialmente difícil, mientras Honda y Yamaha se repartieron los honores en la ‘Copa Japonesa’, en un Portimao cuyo trazado implacable expuso las debilidades de varias marcas.

Estos son nuestros ganadores y perdedores del Gran Premio de Portugal de MotoGP

Ganador: Marc Márquez

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez tuvo que gestionar sus nervios durante todo el fin de semana para asegurar el título de MotoGP 2026. Incluso antes de girar en Portimao, estaba preocupado por posibles escenarios que podían desarrollarse y complicar el plan.

Increíblemente, ese nerviosismo no se reflejó inicialmente en la pista. El viernes terminó a apenas un cuarto de segundo del mejor tiempo en la práctica, haciendo más que suficiente para asegurarse un lugar en la Q2. Del mismo modo, el sábado por la mañana clasificó su Ducati en un sólido segundo puesto de la parrilla, solo por detrás de la Aprilia de Marco Bezzecchi. Si sus actuaciones anteriores servían como referencia, iba a lanzarse a la punta en la largada y luego controlar el ritmo desde allí.

El error que llegó después en la sprint fue poco característico del Márquez de 2026, que no había dado un paso en falso desde su regreso tras la lesión en el receso de verano. Muchos destacaron que fue su primer error real en los últimos seis meses, pero lo que más impresionó fue su reacción ante la oportunidad perdida, al quitarle importancia al incidente y mostrar una imagen relajada en público.

El domingo, claramente estaba siendo demasiado cauto después de tomar la punta en la primera vuelta, dejando la puerta muy abierta cada vez que alguien se acercaba a intentar superarlo. Incluso se equivocó con las cuentas, creyendo que habría necesitado terminar octavo si Jorge Martín de alguna manera se ponía al frente.

Finalmente, sin embargo, hizo lo mínimo que necesitaba para dejar el título fuera del alcance de sus rivales y celebrar un campeonato que pensó que estaba fuera de su alcance después de su cirugía de mitad de temporada.

Perdedor: KTM

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fue un fin de semana decepcionante para KTM, en particular para su piloto estrella Pedro Acosta. Los cambios aerodinámicos que el fabricante austríaco realizó después de Spielberg parecieron salirle mal, con todos los pilotos de la RC16 expresándose sobre el impacto que tuvieron en sus prestaciones. Si bien los retoques aerodinámicos mejoraron el comportamiento de la moto cuando rueda en grupo, los pilotos ahora están sufriendo con aire limpio, con una falta de estabilidad que provoca varios problemas.

Para empeorar las cosas, Pedro Acosta se retiró desde el quinto puesto el domingo, reportando problemas de frenos cada vez peores que lo dejaron sin posibilidad de detener la moto. Su compañero Brad Binder sí terminó en un sólido séptimo lugar por delante del campeón mundial Márquez, pero fue la única otra KTM dentro del top 10, con Enea Bastianini 11° y Pol Espargaro fuera de los puntos tras reemplazar a Maverick Viñales a mitad del viernes.

Ganador: Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Se podría decir que fue demasiado poco y demasiado tarde, pero Marco Bezzecchi necesitaba un fin de semana perfecto como el de Portimao para su confianza y crecimiento. El italiano siguió construyendo sobre la forma renovada que había mostrado en las carreras recientes, recordándoles a todos por qué era visto como el favorito al campeonato al comienzo del año.

La vuelta de pole de Bezzecchi el sábado fue una de las más impresionantes de la temporada, al aplastar a la oposición por casi medio segundo. Luego respaldó eso con una actuación igual de dominante en la sprint, ganando una competencia de 12 vueltas por 8.5 segundos.

Tuvo que trabajar mucho más el domingo, después de caer del primero al quinto puesto en la vuelta inicial. Pero fue claramente el piloto más rápido en la segunda mitad de la carrera, superando sin problemas a su compañero Jorge Martín antes de alcanzar a Raul Fernandez en la vuelta 15 de 24.

Con ese resultado, se unió a Márquez y Martín como los únicos pilotos en lograr una puntuación perfecta de 37 puntos en un fin de semana esta temporada. Incluso sin Márquez como rival por el título, Bezzecchi armó su actuación más completa en tiempos recientes, puliendo por fin los detalles que habían descarrilado su desafío por el campeonato.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este debería haber sido uno de los fines de semana más fuertes del año para Johann Zarco, pero finalmente se fue de Portimao con las manos vacías después de dos errores importantes, uno de los cuales también tendrá consecuencias para Valencia.

Después de marcar el quinto mejor tiempo el viernes, siempre iba a retroceder en la clasificación, ya que Honda suele dar un paso menor durante la noche en comparación con sus rivales. Aun así, el noveno puesto era una sólida posición de partida para el piloto de LCR y debería haberlo convertido en una buena cosecha de puntos. Pero en la sprint se esforzó demasiado por mantenerse con los de adelante y se cayó en la curva 10 en la vuelta 8 mientras lidiaba con cierta inestabilidad en la moto.

Luego se equivocó por completo el domingo, embistiendo a Alex Márquez en la curva 11 y llevándose puesto al piloto de Gresini con él. El incidente le valió a Zarco una penalización de vuelta larga para Valencia, convirtiéndolo en un error bastante costoso para el francés.

Ganador: MotoGP

La celebración que armó MotoGP para coronar a Marc Márquez

Photo by: Mirco Lazzari / Getty Images

Después de meses de críticas dirigidas a MotoGP y a su conducción, el campeonato recibió un gran impulso de imagen el domingo cuando Márquez selló con estilo su 10° título mundial. El triunfo de Márquez en el campeonato siempre iba a elevar el perfil y el alcance de MotoGP, dado lo inspirador y popular que se había vuelto el español por su regreso tras la lesión.

Pero la forma en que MGPSEG planificó las celebraciones del campeonato junto con la representación de Márquez y Ducati recibió elogios generalizados de los aficionados y de quienes están dentro del paddock. La presencia de Giacomo Acostini fue apenas la frutilla del postre, mientras MotoGP marcó un ejemplo para que otras categorías lo sigan. Algunas de las celebraciones anteriores de títulos de Márquez —como el famoso truco de la bola ocho en 2019— ya eran icónicas, pero el homenaje al GOAT seguramente quedará en la memoria durante años.

Además, fue poco menos que un golpe de suerte que MotoGP evitara una definición del título en Qatar en medio de la controversia que rodeaba al evento, así como en la sprint de Portimao. Cualquiera de los dos escenarios podría haber devaluado las celebraciones.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Franco Morbidelli ya ha tenido algunos fines de semana de pesadilla esta temporada y el GP de Portugal marcó otro punto bajo para él.

Sin ritmo durante toda la práctica, Morbidelli clasificó 21° de 22 pilotos después de que una fuerte caída de Diogo Moreira provocara un final anticipado de la clasificación. Mostró poca mejora en la carrera sprint, cayendo al último lugar y sin poder cerrar la brecha con los pilotos más cercanos. Un cambio tardío a neumáticos de lluvia lo dejó a más de 1m20s en la bandera a cuadros, ya que el diluvio pleno nunca llegó a materializarse.

Le fue mejor el domingo, subiendo hasta el 15° puesto para asegurar un punto. Pero el hecho de que terminara apenas medio segundo por delante del piloto de pruebas de KTM Pol Espargaro y del sustituto de Joan Mir, Jake Dixon, mostró lo lejos que estaba del ritmo.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los pilotos de MotoGP rinden homenaje a Marc Márquez y lo consideran el mejor de todos los tiempos

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rachit Thukral





Quartararo dice que Marc Márquez es el mejor piloto de MotoGP de todos los tiempos tras su 10º título mundial



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



16 h



Quartararo dice que Marc Márquez es el mejor piloto de MotoGP de todos los tiempos tras su 10º título mundial





Marc Márquez se consagra campeón 2026 de MotoGP y Marco Bezzecchi gana una carrera tensa en Portugal



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



21 h



Marc Márquez se consagra campeón 2026 de MotoGP y Marco Bezzecchi gana una carrera tensa en Portugal





Jack Miller, furioso por el cambio de horario de la carrera sprint de MotoGP: “Ya no corremos bajo la lluvia”



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 d



Jack Miller, furioso por el cambio de horario de la carrera sprint de MotoGP: “Ya no corremos bajo la lluvia”

Últimas noticias





Ganadores y perdedores del GP de Portugal de MotoGP que decidió el título



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



9 min



Ganadores y perdedores del GP de Portugal de MotoGP que decidió el título





Colton Herta no completará la temporada 2026 de Fórmula 2 tras ser reemplazado en Hitech



FIA F2



F2 FIA F2



Losail



52 min



Colton Herta no completará la temporada 2026 de Fórmula 2 tras ser reemplazado en Hitech





Una disputa salarial retrasa el nuevo acuerdo de Oliver Bearman con Haas para la F1 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



59 min



Una disputa salarial retrasa el nuevo acuerdo de Oliver Bearman con Haas para la F1 2027





Los pilotos de MotoGP rinden homenaje a Marc Márquez y lo consideran el mejor de todos los tiempos



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



13 h



Los pilotos de MotoGP rinden homenaje a Marc Márquez y lo consideran el mejor de todos los tiempos

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete