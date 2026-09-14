Ganadores y perdedores del decisivo GP de San Marino de MotoGP

El Gran Premio de San Marino marcó otro punto de inflexión en la temporada 2026 de MotoGP, ya que Marc Márquez y Ducati pasaron al primer puesto en sus respectivas clasificaciones de campeonato.

Lo que se esperaba que fuera una reñida lucha a dos por la victoria acabó convirtiéndose en un asunto de un solo hombre cuando Marco Bezzecchi flaqueó tras una salida limpia desde la pole position.

Con 14 carreras completadas y el calendario potencialmente reducido a 21, está surgiendo una nueva narrativa en el campeonato cuando la temporada entra en su tercio final.

Ganador: Marc Márquez

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Puede que Marc Márquez no esté tan en forma como hace apenas 12 meses, pero con cinco victorias en siete carreras, sus resultados no son demasiado distintos de los de su dominante campaña de 2025 en la que ganó el título.

La última vez en Aragón recortó 21 puntos a la ventaja de Jorge Martín y otros 19 durante el fin de semana de Misano para borrar un déficit de 40 puntos en solo dos fines de semana. Si se tienen en cuenta sus resultados justo antes del parón veraniego, es fácil ver cómo ha pasado de estar a más de 100 puntos a liderar el campeonato (por desempate) en tan poco tiempo.

La forma reciente del español debe de estar quitándole el sueño a Aprilia. En tres carreras consecutivas (incluidos los sprints), adelantó a Marco Bezzecchi de la misma manera en la salida. Y cuando no pudo ejecutar la misma maniobra en el gran premio del domingo, la victoria le cayó en bandeja apenas unas curvas después.

Puede que a Márquez le falte rendimiento en clasificación; los pilotos de Aprilia han logrado la pole en seis de los últimos ocho fines de semana, pero se está convirtiendo rápidamente en casi imbatible en configuración de carrera, al menos en circuitos que no someten a su brazo derecho a un estrés significativo.

Perdedor: Marco Bezzecchi y Aprilia

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Getty Images

Marco Bezzecchi lo había estado haciendo todo bien desde que regresó de su lesión en el GP de Gran Bretaña hace un mes. Cuando la situación se complicó tras un verano brutal, respondió brillantemente con cuatro podios consecutivos entre los fines de semana de Silverstone y Aragón.

Parecía que también iba a maximizar sus opciones en Misano tras volver a colocar su Aprilia en la pole position. Incluso se le podría haber perdonado perder el liderato ante Márquez (otra vez) en la salida del sprint. Pero la caída que lo dejó fuera de la carrera del domingo en la primera vuelta fue un error típico de Bezzecchi, demostrando que todavía no ha aprendido a dejar de fallar en momentos cruciales.

Cuando te enfrentas a un piloto como Márquez, y con tu propio nivel físico comprometido, realmente no hay margen para errores. Con potencialmente solo siete rondas más por disputarse, y con Qatar destinado a ser cancelado, recuperar los puntos perdidos en Misano no será fácil.

La dirección de Aprilia, sin embargo, podría estar aún más preocupada que Bezzecchi. Tras los éxitos de Mugello en mayo, esta fue una exhibición embarazosa de la fábrica de Noale en su segunda carrera de casa. Para ser justos, Jorge Martín lo estaba haciendo bien para recoger los restos tras la caída de Bezzecchi hasta que sufrió síndrome compartimental. Pero si ese problema requiere cirugía más adelante, podría ser aún más preocupante para el piloto y su equipo.

Aprilia tampoco pudo contar con Trackhouse en Misano, con Raúl Fernández teniendo un fin de semana decepcionante y Ai Ogura ausente de nuevo por lesión. Eso afectó a Aprilia en más de un sentido, y ahora ha perdido el liderato de la clasificación de constructores ante Ducati.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Si sus actuaciones en Silverstone y Aragón no bastaban, Pedro Acosta volvió a demostrar su temple en Misano para terminar en el podio.

El séptimo puesto en clasificación, por detrás del Honda de Luca Marini, rebajó las expectativas, mientras que su sexto puesto en el sprint también dejó mucho que desear. Pero después de que KTM completara una revisión de arriba abajo de la moto para solucionar los problemas de frenada que lo habían estado lastrando todo el fin de semana, Acosta recuperó rápidamente su antigua forma para mezclarse con los de delante.

Fue casi notable ver a Acosta en el mismo plano que los hermanos Márquez en las etapas finales de la carrera, teniendo en cuenta lo retrasado que había salido.

Solo Acosta y KTM saben cómo es capaz de sacar resultados tan impresionantes de la RC16, que claramente no está ni cerca del mismo nivel que las contendientes 2026 de Aprilia y Ducati.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

En palabras del propio Francesco Bagnaia, este fue otro fin de semana "humillante" para él en MotoGP. Los dos últimos fines de semana ya habían dejado pocas esperanzas de una rápida reacción, pero ver a Bagnaia sufrir hasta este punto en su circuito de casa no habría sido fácil para sus aficionados ni para la propia Ducati. Ni siquiera Bagnaia pudo contener su enfado, golpeando el depósito de combustible tras un error en su vuelta de clasificación.

En el sprint, acabó como la Ducati más lenta de la parrilla, terminando 17 segundos por detrás del ganador de la carrera, Márquez. Eso equivalía a un déficit de más de un segundo por vuelta. Su tiempo de carrera también fue nueve segundos más lento que en 2024, incluso cuando el ritmo absoluto mejoró en ocho segundos.

Si el sábado no fue lo bastante malo, el día de la carrera trajo poca alegría. Por tercer fin de semana consecutivo, Bagnaia terminó un gran premio en el suelo, perdiendo de nuevo el tren delantero de su GP26.

La falta de agarre trasero ha estado frenando al italiano todo el año, y no se ha encontrado ninguna explicación adecuada de por qué ha estado sufriendo tanto en comparación con los otros pilotos con la misma moto.

Ganador: Luca Marini

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

La clasificación había sido la mayor debilidad de Luca Marini esta temporada. Antes de San Marino, solo había pasado a la Q2 dos veces este año. Si comparas esas cifras con las del resto del contingente de Honda, la diferencia es bastante marcada.

Pero, al igual que el año pasado, fue rápido a una vuelta en Misano, clasificándose en una excelente sexta posición en la parrilla. Esto sentó las bases para el resto del fin de semana, incluido un noveno puesto muy trabajado en el sprint.

El domingo, pasó gran parte de la carrera intercambiando posiciones con la Ducati mucho más rápida de Fabio di Giannantonio, que estaba en modo remontada tras caer al 10º puesto en la salida. Una fuerte vibración al final de la carrera dejó a Marini sin opciones en las etapas finales, pero llegó a meta en novena posición para llevarse una sólida cosecha de puntos.

Con Johann Zarco y Diogo Moreira cayéndose, y Joan Mir obligado a retirarse por motivos de salud, Marini fue el último hombre en pie para Honda en Misano.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Photo by: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Fue un fin de semana difícil para la mayoría de los pilotos italianos de la parrilla, incluido Franco Morbidelli. A pesar de contar con el apoyo local y con su mentor Valentino Rossi en el garaje, el piloto de 31 años se marchó del fin de semana con pocos aspectos positivos.

Una sanción de vuelta larga, impuesta por obstaculizar a Enea Bastianini en los entrenamientos, esencialmente arruinó su fin de semana, provocando una larga diatriba en redes sociales. Pero, en última instancia, Morbidelli simplemente no tenía el ritmo para luchar en el top 10, ya que cayó en la clasificación en ambas carreras.

Pasó gran parte del sprint batallando con el Diogo Moreira de LCR, para terminar finalmente detrás de él en 12ª posición. El domingo fue aún peor tras la sanción, ya que cruzó la línea de meta a 28s del ganador de la carrera, Márquez. El único piloto al que pudo batir hasta la meta fue el sustituto de Maverick Viñales, Pol Espargaró, e incluso Toprak Razgatlioglu lo superó en el gran premio.