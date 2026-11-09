MotoGP GP de Qatar

Ganadores y perdedores del polémico Gran Premio de Qatar de MotoGP

En medio de una preocupación generalizada por la situación geopolítica en Oriente Medio, el GP de Qatar finalmente se llevó a cabo sin ningún incidente

Rachit Thukral

Publicado: 9 nov 2026, 12:23

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El Gran Premio de Qatar tuvo mucho drama durante todo el fin de semana, pero afortunadamente toda la acción quedó limitada a la pista.

La ronda de Lusail tuvo, no obstante, un ambiente inusual después de la decisión de Yamaha de retirarse del evento por preocupaciones de seguridad. Las posteriores bajas de Francesco Bagnaia y Luca Marini redujeron aún más la parrilla, dejando solo 16 pilotos en la salida. Sin embargo, quienes sí participaron ofrecieron un espectáculo entretenido, con los pilotos de Aprilia retrasando la coronación de Marc Márquez al menos hasta el Gran Premio de Portugal.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Este fue otro fin de semana en el que Aprilia tuvo la moto más rápida de la parrilla, pero fue Marc Márquez, de Ducati, quien sumó más puntos. El vigente campeón del mundo siguió el mismo enfoque que ha perfeccionado esta temporada: darlo todo en la clasificación para asegurarse una salida en primera fila, mantenerse agresivo para ganar la sprint y luego adoptar un planteamiento más medido en el gran premio.

Márquez también tuvo la suerte de su lado, ya que fácilmente podría haber quedado fuera tras su incidente con Marco Bezzecchi en la vuelta 4. También se podría argumentar que quizá nunca habría pasado al liderato si la carrera no se hubiera reiniciado después de una bandera roja temprana.

Pero el español aprovechó cada oportunidad que se le presentó, resistiendo en sus duelos tanto con Bezzecchi como con Jorge Martín en la sprint. Incluso terminar en el podio el domingo fue meritorio, teniendo en cuenta su condición física al final de la carrera.

Los 32 puntos que sumó entre las dos carreras prácticamente le dejan el título servido en Portimao. Aunque quizá no haya tenido el dominio absoluto que mostró el año pasado, su campaña 2026 ha sido igualmente impresionante, ya que ha tenido que encontrar formas innovadoras de compensar las limitaciones impuestas por su brazo derecho lesionado.

Perdedor: Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

La caída de Francesco Bagnaia en la sprint le habrá dolido por partida doble. No solo sufrió una dolorosa fractura en el pie derecho sin tener culpa, sino que además perdió la oportunidad de aprovechar un viernes sólido.

Después de que su fin de semana en Sepang pasara sin ningún indicio de mejora, Bagnaia prácticamente había abandonado las esperanzas de dar un giro a su temporada. Pero el viernes pareció tener un rayo de esperanza por primera vez tras terminar cuarto, admitiendo que volvió a sentirse como un piloto de fábrica. Clasificar en la segunda fila no hizo más que confirmar sus mejores sensaciones sobre la Ducati.

Pero antes de poder convertir ese optimismo renovado en resultados concretos, tuvo la mala fortuna de ser sacado de la sprint por Fermín Aldeguer, de Gresini. El incidente lo dejó no apto para el resto del fin de semana, y posiblemente para lo que queda de temporada si los médicos consideran necesaria una cirugía para el tratamiento.

Ganadores: pilotos de Aprilia

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Fue un fin de semana sólido para los pilotos de Aprilia, incluso teniendo en cuenta la ventaja que la RS-GP tenía sobre la competencia. El domingo fue lo más cerca que estuvo Marco Bezzecchi de repetir su dominio de comienzos de temporada, y ofreció la señal más clara de que no ha perdido su velocidad pura. Su caída en la carrera sprint fue un desenlace desafortunado de un incidente de carrera, pero pierde uno o dos puntos por fallar la largada desde la pole position en el segundo reinicio.

Del mismo modo, Jorge Martín recibió elogios por su perseverancia, especialmente por su carga hacia la victoria con neumáticos blandos en la sprint. El domingo tuvo mucho menos para mostrar pese a su velocidad, pero largaba 10° en la parrilla y todavía arrastraba una lesión en la muñeca. El hecho de que pudiera completar el fin de semana ya fue un logro en sí mismo.

De forma similar, Raúl Fernández, de Trackhouse, tuvo una actuación sólida durante todo el fin de semana para respaldar los esfuerzos del equipo oficial Aprilia. Fernández podría haber superado potencialmente a Márquez por el segundo puesto el domingo de no haber sido por algunos problemas de consumo de combustible y de mapa de motor que comprometieron su rendimiento.

Perdedor: Fermín Aldeguer

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El fin de semana de regreso de Fermín Aldeguer a MotoGP fue en gran medida complicado. Claramente le faltó velocidad tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, con problemas de agarre de los neumáticos y de estabilidad que no hicieron más que agravar sus dificultades. El domingo terminó apenas medio segundo por delante del piloto lesionado de Tech3, Maverick Vinales.

Su audaz maniobra sobre Pedro Acosta el sábado fue claramente su mayor error del año, ya que perdió el control de su Ducati y golpeó la parte trasera de Francesco Bagnaia. Incluso si Bagnaia hubiera salido ileso de la caída, igualmente se habría considerado una maniobra temeraria e innecesaria. Una doble penalización de vuelta larga estuvo más que justificada para un accidente de esta magnitud.

El descanso hasta la doble cita de Portimao/Valencia debería ayudar al español a recuperar una condición física cercana al máximo y cerrar la temporada con una nota más positiva.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ha habido muy pocos fines de semana este año en los que Pedro Acosta no fuera el piloto más rápido en KTM. Pero en cada una de esas ocasiones en las que fue superado, invariablemente fue Enea Bastianini quien tomó el relevo en el fabricante austríaco.

Aunque su carrera sprint se vio comprometida por una decisión conservadora de usar el neumático medio por temor a cuánto durarían los blandos, realmente brilló en el gran premio cuando todos estaban con la misma goma.

Pese a sufrir chatter trasero, el italiano pasó de noveno a quinto en apenas dos vueltas, sentando las bases para un resultado sólido. Aunque no pudo contener a la Aprilia más rápida de Ai Ogura, sí adelantó a Acosta en las últimas vueltas de la carrera para igualar su mejor resultado de la temporada.

Perdedor: Pedro Acosta

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este fin de semana no fue el tipo de desastre que Pedro Acosta había temido después de la Práctica, pero sus resultados quedaron igualmente por debajo de sus altos estándares. Tras comenzar a la defensiva por sus problemas del viernes, Acosta solo pudo clasificarse octavo en la parrilla, aludiendo a un problema mecánico sobre el que no dio más detalles.

El sexto puesto en la sprint estuvo dentro de lo esperable, pero fue la carrera del domingo la que lo habrá dejado decepcionado. Lidiando con problemas de presión de neumáticos en las primeras vueltas, Acosta esperaba poder desafiar a Marc Márquez una vez que estuviera del lado correcto del reglamento. Pero, tal como se dio la carrera, cayó aún más atrás, perdiendo posiciones con Enea Bastianini y Ai Ogura.

Acosta explicó que el problema de presión de neumáticos se originó porque su neumático delantero perdía temperatura, una cuestión que KTM hasta ahora no ha podido comprender.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Jorge Martín estará "casi al 100%" en Portugal y mantiene vivas sus opciones al título

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rachit Thukral





Robert Kubica anuncia su salida del Hypercar privado de AF Corse en el WEC



WEC



WEC



Monza



13 h



Robert Kubica anuncia su salida del Hypercar privado de AF Corse en el WEC





WEC Monza: Cadillac gana una final caótica, el #8 Toyota sella el título de pilotos



WEC



WEC



Monza



19 h



WEC Monza: Cadillac gana una final caótica, el #8 Toyota sella el título de pilotos





¿Quién corre en el GP de Qatar de MotoGP y quién está ausente?



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



2 d



¿Quién corre en el GP de Qatar de MotoGP y quién está ausente?

Últimas noticias





Ganadores y perdedores del polémico Gran Premio de Qatar de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



Ganadores y perdedores del polémico Gran Premio de Qatar de MotoGP





¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Brasil? Toto Wolff



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



4 min



¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Brasil? Toto Wolff





¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Brasil? Fernando Alonso



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 min



¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Brasil? Fernando Alonso





Cómo el péndulo de Racing Bulls vuelve a inclinarse hacia un Liam Lawson incuestionable



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



9 min



Cómo el péndulo de Racing Bulls vuelve a inclinarse hacia un Liam Lawson incuestionable

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete