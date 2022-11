Gardner está feliz de no tener que volver a conducir la KTM

Cargar reproductor de audio

Remy Gardner, hijo del campeón del mundo de 500cc de 1987 Wayne Gardner, dio el salto a MotoGP con el Tech3 y con KTM esta temporada como vigente campeón de Moto2.

Pero el australiano tuvo problemas todo el año a bordo de la RC16, sumando apenas 13 puntos en 20 carreras y con un mejor resultado de 11°.

Gardner fue informado a mitad de temporada de que no sería retenido por KTM para 2023, y declaró a los medios de comunicación en el Gran Premio de San Marino que había sido destituido porque le habían dicho que "no estaba siendo lo suficientemente profesional".

El año que viene se pasará al Mundial de Superbikes con el GRT Yamaha, y tras su última carrera de MotoGP en Valencia dijo que se alegra de no volver a ver la moto de KTM.

"Simplemente salí e hice la carrera lo mejor posible", dijo Gardner después de Valencia.

"Creo que las tres últimas carreras, nuestras primeras vueltas, han sido bastante malas. Lo mismo ha estado sucediendo, nuestro neumático trasero ha estado cayendo".

"Pero Phillip Island fue bastante impresionante, Sepang las primeras vueltas fueron geniales también".

"Me he divertido mucho, he disfrutado de la carrera y he disfrutado del fin de semana con amigos y familia. Estoy bastante aliviado, me alegro de no tener que volver a subirme a esa cosa".

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

El deterioro en la relación entre KTM y Gardner aún no está del todo claro, y se cree que tiene su origen en las críticas que él y su mánager, Paco Sánchez, hicieron a la prensa sobre la moto, y Gardner dice que el comentario sobre la falta de profesionalidad provino del vicepresidente de carreras de pista, Jens Haibach.

Gardner dice que el jefe de deportes de motor de KTM, Pit Beirer, se sentó con él, pero nunca hubo una explicación adecuada todavía.

"Pit me sentó pero no pudo decirme realmente nada. Fue como 'sí, lo siento, pero es así'", dijo.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Beirer dijo que sí lamenta lo ocurrido con Gardner, apuntando a su mánager Sánchez por no ayudar en la situación.

"Sí, porque es un campeón del mundo en nuestra familia y no pudimos hacer que funcionara", dijo Beirer cuando fue preguntado por Motorsport.com si se arrepiente de cómo terminó la relación con Gardner.

"¿Por qué? Esto sería una discusión más larga, pero estoy realmente triste por no haber podido hacerla más exitosa".

"Teníamos mucha motivación para hacerlo y no funcionó bien por ambas partes. Cuando tuvimos que hacer un plan de futuro, no ayudó que su dirección dijera a la prensa que los contratos de KTM son lo último que quiere para sus pilotos".

"Hay que motivar a un consejo de administración para que te dé presupuesto para MotoGP y luego ven en la prensa 'es una moto terrible, es una situación terrible y no quiero a mis pilotos allí'".

"En el momento equivocado no había buen ambiente, y no se puede construir el éxito sobre un ambiente negativo".

"Tuvimos la sensación de que no creía en nosotros y en el proyecto, que no podíamos arreglarlo, y creo que por mi parte también sentí que Remy se rindió demasiado pronto".

"Le dije muchas veces 'vamos a luchar por ese punto'. Pero había tanta aura negativa alrededor que dijimos 'vamos a pulsar un botón de reinicio ahora para nuestro proyecto', porque cambiamos muchas cosas en casa en nuestra fábrica con los ingenieros, con la dirección del equipo".

"Pero mucho se basa también en la energía positiva. Así que nunca es bueno separarse".

"Quiero admitir que, por nuestra parte, no hemos conseguido que sea un éxito. Queríamos hacerlo mejor, y él quería hacerlo mejor. Pero el resultado es negativo".