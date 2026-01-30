Ir al contenido principal

MotoGP

Pierre Gasly compró participaciones del equipo Tech3 en MotoGP

Apenas unos meses después de su toma de control por parte de IKON Capital y Günther Steiner, Tech3 anunció la llegada de toda una batería de inversores, entre los que figura Pierre Gasly.

Vincent Lalanne-Sicaud
Pierre Gasly, Alpine

El año pasado, un grupo de inversores liderado por Günther Steiner, ex jefe de Haas en F1, e IKON Capital, tomó el control del equipo Tech3. Este cambio de propietarios derivó en la salida de Hervé Poncharal, con Steiner ahora al mando, aunque el funcionamiento del equipo sigue siendo el mismo en su sede de Bormes-les-Mimosas, Francia.

Este viernes, Tech3 anunció la llegada de una amplia gama de nuevos inversores adicionales, principalmente BoltVentures y Main Street Advisors. El primero está dirigido por David Blitzer, el primer hombre en poseer participaciones en equipos involucrados en los cinco grandes campeonatos del deporte estadounidense (NBA, NHL, NFL, MLB y MLS), y el segundo por Paul Wachter, que gestiona 8,7 mil millones de dólares en activos, especialmente en los mundos del deporte y el entretenimiento.

Entre los otros inversores se encuentra el fondo Trail Slam, del que Pierre Gasly es cofundador. El piloto de Alpine en F1 se posicionó así por delante de Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes también estudiaron en los últimos meses la posibilidad de convertirse en accionistas de equipos involucrados en MotoGP. No se trata de la primera inversión de Gasly en el mundo del deporte, ya que también es accionista del club de fútbol francés FC Versailles.

Los últimos inversores anunciados este viernes son ALK Capital, Barry English (Penman Holdings), Tom Stafford, Charles de Carvalho y Richard Cook (Dolphin Capital). La distribución de las participaciones entre los distintos accionistas no fue comunicada.

Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech3 Team

Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech3 Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Es un período apasionante para incorporarse a MotoGP, y era importante para IKON Capital y para mí reunir a un grupo de inversores que compartan la misma visión a largo plazo para el equipo Tech3", declaró Günther Steiner, que ocupa un cargo de director general dentro del equipo francés. "Se nos une un grupo sólido que comprende el deporte motor, aporta un verdadero valor añadido y comparte nuestros valores fundamentales".

"Igualmente importante, estamos comprometidos a preservar el legado de Tech3 al tiempo que adoptamos un enfoque mesurado y estratégico del crecimiento. Se trata de apoyarse en lo que ya funciona, y tengo muchas ganas de trabajar juntos para dar forma al futuro del equipo".

El comunicado de prensa que anuncia la llegada de estos inversores subraya el deseo de apoyarse en "la rica experiencia y los vínculos empresariales" de sus nuevos socios. "Tech3 podrá mejorar su rendimiento deportivo, profesionalizar aún más su infraestructura comercial y reforzar el valor de su franquicia gracias a un mayor desarrollo de la marca, del compromiso de los aficionados y de las activaciones con los patrocinadores", puede leerse en el anuncio.

