Oliveira: "El momento clave fue cuando empezó a llover"

El piloto de KTM es el piloto más en forma en el último mes. Después de ser segundo en Mugello y ganar en Barcelona, en Sachsenring volvió a estar en la pelea. El de Pragal se vio condenado por salir desde la sexta plaza de la parrilla y se le marchó el tren de victoria en las primeras vueltas.

Marc Márquez cambió de ritmo y abrió hueco cuando cayeron algunas gotas sobre el trazado alemán. Al luso le pilló detrás de Jack Miller y Aleix Espargaró y, cuando se desembarazó de ellos, la distancia con el #93 era inalcanzable.

En las últimas vueltas, el #88 se echó encima y llegó a estar a menos de un segundo del de Honda, pero Márquez pudo dar un último apretón tras haber guardo algo más de neumático.

"No sé si él estaba dando el máximo, porque después de haber cogido distancia ha podido mantener la calma y conservar más el neumático. A tres vueltas del final no tenía más y él ha podido apretar más. Ahí he decidido que segundo estaba bien y no merecía la pena caerme haciendo el héroe. Contento con todo el fin de semana. La clasificación podría haber ido mejor y cambiar el inicio de la carrera", explicó Oliveira.

"Una pena para mí. No podría haber sitio mejor para Marc para demostrar que está ya al 100%, sobre todo aquí que no tenía tanta limitación física y demostrar su potencial y el de la moto. El momento clave ha sido cuando ha empezado a llover. Marc entiende muy rápido las condiciones de grip y ha arriesgado más que todos. Aleix y Jack estaban detrás y han cortado demasiado. Yo estaba con ellos e inevitablemente he tenido que cortar hasta que encontrase una sitio para pasarles. Teníamos un ritmo similar, hemos luchado a distancia, que no es lo más divertido, pero contento con el segundo puesto".

Oliveira ha sumado 65 de los últimos 75 puntos en juego y le ha recortado 14 en tres carreras al líder, Fabio Quartararo. A 57 del francés, sigue viendo precipitado pensar en el campeonato.

"Son tres carreras. Falta mucho, sobre todo porque no sabemos cómo será el resto del calendario y esperemos que se cumpla todo. Lo mejor que podemos hacer es aprovechar cada fin de semana y estar atento a nuestros rivales. Las cuentas se harán al final", cerró.

Las fotos de la carrera del Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

