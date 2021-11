Un cambio de set-up complicó el sábado de Quartararo en Portimao

El piloto de Yamaha se había mostrado en buena forma hasta ahora en Portugal, encabezando los entrenamientos del viernes y perdiendo la primera posición en la FP3 frente a Francesco Bagnaia, de Ducati, por sólo una milésima.

Se esperaba que ambos pilotos lucharan por la pole en la clasificación, pero mientras Bagnaia se colocó en primera posición en la Q2, Quartararo apenas alcanzó la séptima posición con su Yamaha.

Quartararo explicó que un cambio de puesta a punto que normalmente funciona esta vez no resultó, y significó que estuvo "luchando mucho" en la Q2 para completar una vuelta.

"Hicimos un (cambio) de puesta a punto que en realidad a veces funciona y en realidad no funcionó", explicó.

"Estuve luchando mucho en nuestro punto fuerte, el último sector, no podía girar, y el agarre no era el que esperaba".

"Así que tampoco pude hacer una vuelta clara, como que estuve luchando mucho. Un sector era bueno, otro era malo, así que no era consistente, y también en la FP4 no me sentí tan bien".

"Parece que el (neumático) medio es mucho mejor y vamos a probarlo mañana por la mañana, porque la sensación que tuve en la clasificación y en la FP4 fue muy extraña, así que tenemos que modificar algo".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Varios pilotos se han quejado este fin de semana de la falta de agarre de la pista del Algarve para una superficie que no es muy antigua, al tiempo que señalaron que el circuito tenía más baches.

Cuando se le ha preguntado si sus malas sensaciones sobre la moto se debían a las condiciones de la pista, Quartararo ha añadido: "He tenido muy buenas sensaciones todo el fin de semana y luego en la clasificación la moto saltaba mucho, temblaba mucho".

"Y es algo que ha sido extraño desde el principio porque había sido fuerte todo el fin de semana y en la FP4 tuvimos algunas dificultades con el neumático duro, y mañana por la mañana, como he dicho antes, vamos a probar el medio".

"Pero es una sensación bastante extraña en la clasificación, así que vamos a ver qué podemos mejorar para mañana. Para mí no se trata de los baches".