MotoGP GP de Australia
El GP de Australia de MotoGP se retrasa por el mal tiempo
La carrera del domingo en Phillip Island no comenzará a la hora prevista
Rachit Thukral
Publicado: 25 oct 2026, 1:55
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Phillip Island
El inicio del Gran Premio de Australia se ha retrasado al menos una hora debido al mal tiempo en Phillip Island este domingo.
La última carrera de MotoGP en la historia de Phillip Island estaba programada para comenzar a las 2:00 p. m. hora local, pero toda la actividad en pista se ha pospuesto al menos hasta las 3:00 p. m., con un horario exacto aún por anunciar.
La falta de visibilidad sigue siendo el principal problema, lo que impide el despegue del helicóptero médico de MotoGP. El reglamento del campeonato exige que el helicóptero permanezca en espera en caso de que un piloto necesite ser trasladado de urgencia a un hospital.
Se publicará una nueva actualización sobre la situación a las 2:00 p. m. hora local (3:00 a. m. GMT).
La sesión de calentamiento (warm-up) se reprogramó originalmente de las 9:40 a. m. a las 11:00 a. m. antes de ser cancelada por completo.
Se tiene previsto que MotoGP, Moto2 y Moto3 celebren sus carreras el domingo, aunque se espera que el campeonato dé prioridad a la categoría reina si se abre una ventana con mejor clima.
"La falta de visibilidad continúa afectando la operación del helicóptero médico en el Gran Premio Red Bull de Australia. Se confirma que no habrá actividad en pista antes de las 3:00 p. m. hora local", se lee en un comunicado de MotoGP.
"Una vez que la actividad en pista pueda comenzar, el Gran Premio de MotoGP se llevará a cabo en primer lugar.
"La próxima actualización se emitirá a las 2:00 p. m.".
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