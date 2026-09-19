La parrilla de salida del Gran Premio de Austria de MotoGP 2026
Jorge Martín consiguió la pole en el GP de Austria en el Red Bull Ring. Esta es la parrilla de salida para las dos carreras en Spielberg.
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1. Jorge Martín
Aprilia Racing
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2. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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3. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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Aprilia Racing
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5. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
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6. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
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Ducati Lenovo Team
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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Monster Energy Yamaha MotoGP
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10. Johann Zarco
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11. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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12. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
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13. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
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14. Pol Espargaró
Red Bull KTM Tech3
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15. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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16. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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17. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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18. Takaaki Nakagami
Honda HRC Castrol
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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20. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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21. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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Prima Pramac Yamaha MotoGP
|Evento
|Fecha
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GP de Austria - SPRINT
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GP de Austria - WARM UP
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GP de Austria - CARRERA
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