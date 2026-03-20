Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026 – Cómo verlo, horarios y más

MotoGP regresa a Brasil después de una ausencia de 22 años, con un renovado circuito de Goiânia como sede de la segunda ronda de la temporada 2026 del 20 al 22 de marzo. El evento reemplaza a Argentina como la única parada del campeonato en Sudamérica.

Goiânia es el segundo circuito más corto del calendario, apenas un poco más largo que Sachsenring en Alemania, y cuenta con 14 curvas.

Para ayudar a los pilotos a adaptarse al trazado de 3,8 km, MotoGP ha modificado el formato del fin de semana, ofreciendo 135 minutos de actividad en pista el viernes. La FP1 se ha ampliado a una hora, mientras que la sesión principal de práctica tendrá una duración total de 75 minutos. El cronograma del sábado y domingo se mantiene sin cambios.

Sin embargo, la práctica se redujo posteriormente a una hora debido a las interrupciones por el clima el viernes.

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Los horarios completos del GP de Brasil de MotoGP 2026 en Latinoamérica

Viernes 20 de marzo

Práctica libre

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:05

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:05

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 10:05

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 11:50

Práctica

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:20

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:20

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:20

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:20

Sábado 21 de marzo

Práctica libre 2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:10

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:10

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 9:10

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 10:10

Clasificación

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:50

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:50

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 9:50

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 10:50

Carrera Sprint

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:00

Domingo 22 de marzo

Carrera de Moto3

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:00

Carrera de Moto2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 10:15

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 11:15

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 12:15

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 13:15

Carrera de MotoGP

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:00

¿Cómo ver el Gran Premio de Brasil de MotoGP en Latinoamérica?

La clasificación y la carrera sprint del Gran Premio de Brasil se podrán ver el sábado a través de ESPN4, mientras que las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP del domingo se transmitirán en ESPN3 y ESPN2. Toda la acción estará también en Disney+ Premium.

MotoGP cuenta también con su propio servicio de streaming on demand que se puede adquirir a través de la página web oficial del campeonato.