Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP 2026 – Cómo ver, horarios y más

Última prueba creada en Estados Unidos tras las visitas previas a Daytona, Laguna Seca e Indianápolis, el Gran Premio de las Américas se incorporó al MotoGP en 2013, año en el que debutaba en la categoría reina quien iba a convertirlo durante mucho tiempo en su territorio: Marc Márquez.

Desde entonces, la cita se ha consolidado en el calendario. Tras su ausencia en 2020 debido al Covid y su regreso con una edición en otño, Texas ha retomado sus fechas habituales en primavera, algo que se mantiene este año.

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Los horarios completos del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 en Latinoamérica

Viernes 27 de marzo

Práctica libre 1

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:45

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:45

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:45

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:45

Práctica

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:0

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00

Sábado 21 de marzo

Práctica libre 2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:10

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:10

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:10

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:10

Clasificación Q1

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:50

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:50

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:50

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:50

Clasificación Q2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 10:15

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 11:15

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 12:15

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 13:15

Carrera Sprint

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00

Domingo 22 de marzo

Carrera de Moto3

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:00

Carrera de Moto2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:15

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:15

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:15

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:15

Carrera de MotoGP

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:00

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00

¿Cómo ver el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP en Latinoamérica?

La clasificación y la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos se podrán ver el sábado a través de ESPN4, mientras que las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP del domingo se transmitirán en ESPN3 y ESPN2. Toda la acción estará también en Disney+ Premium.

MotoGP cuenta también con su propio servicio de streaming on demand que se puede adquirir a través de la página web oficial del campeonato.

Datos del Circuito de las Américas :

Construcción 2012 Longitud de la pista 5,513 km Ancho de la pista 15 m Curvas 11 a izquierda - 9 a derecha Recta más larga 1200 m Pole position A la derecha Distancia de la carrera principal 110,26 km (20 vueltas) Distance de la carrera sprint 55,13 km (10 vueltas)

Récords vigentes

Récord absoluto M. Viñales 2'00"864 2024 Mejor tiempo en carrera M. Márquez 2'02"221 2025 Récord de velocidad máxima M. Viñales 356,4 km/h 2023 Récord de velocidad media M. Viñales 164,2 km/h 2024