Ganadores y perdedores del inusual GP de Hungría de MotoGP

El Gran Premio de Hungría 2026 no será recordado como un clásico, ya que una combinación de factores afectó la acción en el Circuito Balaton Park.

Pero como Ducati logró su tercera victoria en cinco grandes premios, siguió siendo un fin de semana significativo desde el punto de vista del campeonato.

Hubo muchas actuaciones impresionantes a lo largo de la parrilla, mientras que algunos pilotos dejaron mucho más que desear.

Aquí están los ganadores y perdedores del GP de Hungría.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: MotoGP

No hubo mayor ganador del fin de semana del GP de Hungría que Marc Márquez. El piloto de Ducati siempre iba a encontrar la forma de volver a lo más alto del podio, pero fue impresionante cómo logró la victoria en apenas su segundo fin de semana de carrera después de ser operado.

Márquez no estaba convencido de sus posibilidades en el Circuito Balaton Park de cara a Hungría, y tuvo que gestionar su estado físico y energía durante todo el fin de semana. Pero no cometió ni un error en el circuito de 4.1 km, salvo por una caída menor al comienzo de la Q2, para sumar su victoria número 100 en grandes premios.

El resultado no habría sido posible si el español no hubiera recuperado su ventaja clave: su velocidad en las curvas a izquierdas. En un trazado antihorario, eso era exactamente lo que necesitaba para repetir su triunfo de 2025.

A Márquez todavía le falta fuerza en el hombro derecho, pero ahora se puede esperar que aparezca más a menudo en las primeras posiciones de la parrilla a medida que continúa su recuperación.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

No fue el mejor momento de Jorge Martín en Hungría. Aunque el campeón de 2024 no estuvo presente para ofrecer una explicación de su caída, el jefe de Aprilia, Massimo Rivola, sugirió que simplemente fue demasiado ambicioso y calculó mal su frenada en la primera curva a derechas. Aunque las condiciones jugaron un papel importante en el incidente, con pilotos quejándose de que la curva 1 estaba demasiado resbaladiza tras un reasfaltado reciente, Rivola argumentó que Martín ya sabía qué esperar en el primer punto de frenada.

En última instancia, el español tuvo suerte de salir de la caída sin lesiones. Sin embargo, las consecuencias deportivas fueron graves. En un día en que Márquez consiguió una victoria crucial para Ducati, Martín no puntuó y se llevó con él a otros dos pilotos de Aprilia. No era el tipo de error que se espera de un campeón del mundo, especialmente ahora que está de lleno en la lucha por el título.

Aprilia también tenía motivos para preocuparse. Ya venía lidiando con las secuelas del GP de Catalunya, donde Raúl Fernández y Martín llegaron a tocarse mientras luchaban por el podio. Ahora, debe controlar la agresividad de Martín mientras se centra en construir una campaña por el título más consistente.

Iker Lecuona, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El regreso de Iker Lecuona a MotoGP fue notable de muchas maneras diferentes. A pesar de su falta de experiencia con la maquinaria actual —con motos que han cambiado significativamente desde su salida—, Lecuona nunca pareció fuera de lugar en Hungría.

Fue mejorando gradualmente su rendimiento durante el fin de semana, encontrando más de 2.5 s entre la práctica inicial y la clasificación. En la sprint, una mala salida lo hizo caer hasta la P20, pero pudo remontar para terminar 18º, justo detrás de la Yamaha de Fabio Quartararo.

El domingo, sin embargo, fue cuando realmente brilló. Tras evitar la caída en la curva 1, Lecuona fue adelantando a sus rivales uno tras otro, y ya era 10º en la vuelta 5. Su remontada continuó hasta el final de la carrera, y adelantó a Jack Miller en la última vuelta para arrebatarle una excelente séptima posición. Con Fermin Aldeguer fuera por el incidente de la primera vuelta, Lecuona se aseguró de que Gresini terminara la carrera en los puntos.

El ritmo del español fue tan impresionante que estuvo rodando, de media, solo tres décimas más lento que el tercer clasificado, Francesco Bagnaia, excluyendo la vuelta inicial.

Perdedor: los pilotos de VR46

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Por primera vez desde el GP de Japón del año pasado, Fabio di Giannantonio no logró terminar ninguna de las dos carreras de un fin de semana dentro del top 10. Aunque su habitual velocidad a una vuelta estuvo ausente en Balaton Park, se clasificó razonablemente bien en cuarta posición y debería haber sido un firme candidato al podio.

Sin embargo, una mala primera vuelta lo hizo caer hasta la novena posición, antes de perder otro puesto frente a Enea Bastianini, de Tech3. No fue otro de sus típicos problemas en las salidas, sino que ‘Diggia’ perdió tiempo en las primeras vueltas debido a la forma en que estaba configurada la moto.

El domingo, fue una víctima inocente del caos de la primera vuelta, pero tuvo suerte de poder volver a montar la moto y continuar. Su posterior remontada fue uno de los momentos destacados de la carrera, pero, en última instancia, el piloto que ocupa la tercera posición en el campeonato se fue del fin de semana con solo cuatro puntos.

En el otro lado del garaje, el panorama fue especialmente sombrío para Franco Morbidelli, que sufrió su peor fin de semana en la memoria reciente. El italiano no encontraba explicación a su falta de ritmo, ya que le costó incluso igualar al retornado Lecuona.

El drama inicial del domingo lo elevó a la séptima posición, pero cayó hasta la 14ª al final tras sufrir con la Ducati del año pasado. Incluso bromeó diciendo que Cal Crutchlow fue más rápido que él en ocasiones.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque se puede argumentar que Pedro Acosta volvió a quedarse sin una victoria en un gran premio, es difícil reprocharle algo a la sensación de 22 años cuando está extrayendo hasta la última gota de rendimiento de la KTM... y aún más.

El viernes, destrozó por completo a la competencia con su ritmo a una vuelta, y estaba listo para hacer lo mismo de nuevo el sábado hasta que Márquez le arruinó la fiesta.

No tuvo ninguna posibilidad frente a Márquez en la sprint, pero ofreció una lucha mucho más fuerte el domingo, construyendo una ventaja significativa en el primer tercio de la carrera. Cuando Márquez lo adelantó por primera vez en la chicana, respondió de inmediato y recuperó la posición, destacando una vez más su habilidad en carrera.

Márquez lo superó con facilidad en la vuelta siguiente, pero Acosta aseguró cómodamente la segunda posición, terminando a más de 10 segundos de ventaja sobre la otra Ducati de Bagnaia.

Solo cabe preguntarse cómo se habría desarrollado la carrera si hubiera optado por el neumático trasero medio —el mismo que Márquez—, pero Acosta insistió en que fue la elección correcta.

Perdedor: GP de Hungría

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Si la primera visita de MotoGP a Balaton Park fue un asunto deslucido, entonces el GP de Hungría 2026 hizo poco por cambiar la reputación del circuito. Aunque los organizadores ampliaron las escapatorias en algunas curvas tras los comentarios de los pilotos, el reasfaltado parcial de la pista no salió como se esperaba, y la curva 1 fue descrita como ‘conducir sobre aceite’.

El propio trazado siguió generando opiniones divididas entre los pilotos. Aunque algunos no creían que hubiera nada fundamentalmente malo en una configuración de arrancar/frenar, otros fueron más críticos con la falta de oportunidades de adelantamiento y el uso excesivo de chicanas.

La sprint del sábado resultó ser aburrida, pero el gran premio en sí fue mucho más entretenido, incluso teniendo en cuenta cómo la caída de la primera vuelta eliminó a varios contendientes y dejó a otros fuera de posición.

No sorprende que Balaton Park esté ahora en camino de ser eliminado del calendario, mientras se hacen esfuerzos para adaptar el Hungaroring a las carreras de motos. Está por verse si el GP de Hungría estará presente en el calendario 2027 de MotoGP.