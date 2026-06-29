Ganadores y perdedores de un GP de los Países Bajos de MotoGP lleno de acción

El Gran Premio de los Países Bajos puso el broche a un ajetreado mes de junio en MotoGP, con tres rondas disputadas en el lapso de cuatro semanas.

Assen coronó a un nuevo ganador de carrera en el campeonato, uno con un futuro muy brillante en MotoGP, pero el fabricante al que representaba volvió a quedar ante preguntas difíciles después de que su equipo oficial no cumpliera como se espera.

Estos son los ganadores y perdedores del GP de los Países Bajos de MotoGP.

Ganadores: Ai Ogura y Raúl Fernández

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fue todo un logro para Trackhouse superar al equipo oficial de Aprilia en ambas carreras en Assen. La escuadra estadounidense tuvo claramente la ventaja el fin de semana pasado y, en última instancia, no hubo competencia entre los dos.

En lo que respecta a Ai Ogura, una primera victoria en MotoGP se había hecho esperar mucho. El consenso era que, una vez que el piloto japonés resolviera sus problemas de clasificación, sería un serio aspirante esta temporada. Idealmente debería haber ganado en Brno después de lograr una pole brillante, pero Marc Márquez fue simplemente demasiado bueno para él. Esta vez, sin embargo, remontó desde el sexto puesto en la segunda vuelta para llevarse una victoria convincente.

Raúl Fernández también completó un fin de semana estelar, tras recuperarse rápidamente de un episodio de apendicitis que lo dejó sin energía en Chequia. El sábado, fue realmente el piloto más rápido de la parrilla al conseguir una merecida victoria al sprint. Aunque no tuvo respuesta al ritmo de Ogura en el gran premio, otro fin de semana sólido hace ahora imposible que Trackhouse no lo renueve para 2027.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Es difícil suavizar la repentina caída en desgracia de Marco Bezzecchi en junio. En primer lugar, aún no ha encontrado una solución para sus prolongados problemas en las carreras sprint. Este fin de semana, perdió no solo ante el dúo de Trackhouse, sino también ante la VR46 Ducati de Fabio di Giannantonio el sábado, después de tener dificultades de confianza en las primeras vueltas.

Pero más preocupante aún es que ha habido demasiados fines de semana en los que simplemente ha estado demasiado lejos del ritmo. En Assen, parecía que por fin había recuperado su chispa tras dominar todas las sesiones de práctica. Pero cuando llegó la parte decisiva del fin de semana, nunca fue realmente un candidato.

Además de eso, sigue cometiendo errores no forzados como el que lo dejó fuera del gran premio. Bezzecchi se encuentra en una posición muy complicada en esta fase de la temporada. Por supuesto, con 12 carreras por delante, puede recuperarse fácilmente y ganar el campeonato. Pero tendrá que dejar atrás un mes de junio desastroso después de no puntuar en tres carreras dominicales consecutivas por diversos motivos.

Ganador: Fabio di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque claramente no estuvo a la altura de la pareja de Trackhouse, este fue otro fin de semana en el que Fabio di Giannantonio recortó distancia a los líderes del campeonato. El italiano ha ganado solo un gran premio en lo que va de año y, aun así, ha sido tan constante que ahora está a solo 16 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín, en tercera posición. La diferencia con Bezzecchi, segundo clasificado, se ha reducido a solo nueve puntos.

Brilló especialmente en la sprint, presionando brevemente a Fernández por el liderato antes de asentarse en la tercera posición por detrás de Ogura. Su ventaja sobre la siguiente Ducati fue de 3,5s en una carrera de solo 13 vueltas.

El domingo, no fue la Ducati más rápida de la parrilla. Ese honor debería recaer en Francesco Bagnaia, que se retiró con presuntos problemas de frenos. Pero di Giannantonio ofreció el mayor espectáculo, enfrascándose en una intensa batalla con Marc Márquez por la posición. Su carga al final de la carrera tras la penalización también fue impresionante, ya que adelantó a ambos hermanos Márquez para terminar cuarto.

La única mancha en su expediente fue que olvidó la regla que le exigía reducir la velocidad en un segundo tras saltarse la chicana final, lo que le valió la penalización mencionada.

Perdedor: Marc Márquez

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Es difícil colocar a Marc Márquez en la categoría de perdedores, especialmente después de un fin de semana en el que no perdió terreno en la lucha por el campeonato. Llegó a Assen a 40 puntos de Bezzecchi y se marchó de los Países Bajos con la misma desventaja respecto al nuevo líder del campeonato, Martín.

Sin embargo, el GP de los Países Bajos expuso las limitaciones físicas de Márquez en una pista que no se adapta a su estilo de pilotaje. Tras su victoria de regreso en Balaton y un triunfo aún más impresionante en Brno, habría sido fácil suponer que estaría compitiendo en la punta de la parrilla en cada ronda, sin importar su estado físico. Pero Márquez nunca estuvo realmente en la pelea el fin de semana pasado, a pesar de su aguerrida actuación con el neumático trasero blando en el gran premio.

Este también fue uno de los fines de semana en los que Márquez tuvo que ser extra cauteloso, consciente de que cualquier caída en las implacables escapatorias de grava de Assen podía provocar una lesión. Como tal, fue solo el cuarto más rápido de los cinco pilotos de Ducati que compitieron en la carrera del domingo.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

En términos de resultados, esta fue fácilmente una de las mejores rondas de la temporada para Yamaha. Fabio Quartararo pudo meter su M1 en la Q2 y terminar a solo medio segundo de la pole position.

Aunque los pilotos de Yamaha no informaron de una mejora en sus sensaciones sobre la moto, tanto Quartararo como Alex Rins terminaron dentro del top 10 el domingo, superando cómodamente a la mejor de las Honda. Eso fue pese a que Quartararo informó de algunos problemas de síndrome compartimental en uno de los circuitos más exigentes físicamente del calendario.

Incluso Toprak Razgatlioglu realizó una actuación impresionante desde el fondo de la parrilla, ascendiendo hasta la 11ª posición en las primeras vueltas por detrás de Quartararo. Solo un grave problema de vibraciones que hacía "imposible" para él pilotar la moto lo obligó a entrar en boxes y retirarse a mitad de carrera.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dos rápidos problemas técnicos para Pedro Acosta el sábado dejaron a KTM nuevamente en mala posición. Ya se habían planteado dudas sobre la fiabilidad de la RC16 después de Barcelona, donde Acosta redujo repentinamente la velocidad por problemas eléctricos y desencadenó un gran accidente con Alex Márquez. La retirada de Acosta en Brno la semana anterior no ayudó.

En Assen, incluso el propio español admitió que la situación tenía implicaciones de seguridad, con un acelerador atascado que le dejó lo que describió como la "peor sensación en una moto". Las interrupciones, que ocurrieron en FP2 y en clasificación, también le dejaron con poco tiempo en pista y contribuyeron a su actuación por debajo de lo esperado en la sprint.

KTM no tuvo la culpa de la retirada de Acosta el domingo. El síndrome del túnel carpiano dejó la muñeca de Acosta entumecida y lo obligó a abandonar la carrera. Pero el hecho de que muchos asumieran inicialmente que otro problema mecánico había sido la causa de su parada lo dice todo sobre la percepción actual de KTM.