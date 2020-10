Rins apunta a "salir bien, tirar y escaparme"

Después de que Fabio Quartararo siguiera durante los entrenamientos libres a las dos Suzuki para estudiarlas, el cazador se vio cazado en la Q2, donde Alex Rins logró pillar la rueda del francés y a su remolque conseguir meterse en la primera fila de la parrilla de salida del Gran Premio de Teruel.

Rins no estaba en una primera fila desde Holanda en 2019 y tras salir el pasado domingo 10º, saliendo tercero mañana las apuestas apuntan por el corredor de Suzuki.

“Ha sido un día bastante bueno, hemos confirmado en el FP3 que lo que probamos el viernes va mejor, tenemos una mejor puesta a punto para esta carrera y por fin hemos conseguido la primera fila que tanto hemos buscado”, explicó Rins este sábado.

“Intentaré tirar y hacer el grupo pequeño. Estaremos atentos a ver los pilotos de atrás si remontan o no y, a partir de ahí, hacer nuestra carrera. Veo a gente muy fuerte, Mir, Márquez, Nakagami, Morbidelli, Quartararo. Habrá que hacer una carrera inteligente, tirar fuerte al principio y estudiar la estrategia”.

El de Suzuki explicó a qué se refería con los cambios introducidos.

“Estábamos buscando un poco más de tracción en la goma trasera, el domingo me encontré que no tenía tanta como en otras carreras”, desveló.

Lesionado el primer fin de semana del año y con cuatro ceros en su casillero, aquella caída en la Q2 del Gran Premio de España, el primero del curso, ahora se entiende como clave para que Rins no esté al frente de la general.

“Sinceramente, creo que sin la lesión sí estaría en la lucha, podríamos estar si no en la posición de Joan (Mir), que es líder, si un poco más cerca. Tengo tres o cuatro ceros y muchas carreras que no he podido dar el paso adelante por falta de fuerza debido a la lesión. Pero hay que vivir el presente y luchar con lo que tenemos”.

“Empecé la temporada súper motivado, lo demostré en los test, y ahora estamos empezando a ver la luz. Lástima que este campeonato esté siendo diferente a los demás, muchas carreras seguidas, pero estamos ahí”, recordó.

Saliendo en primera fila y habiendo ganado aquí el domingo, Rins es el hombre a batir para la carrera.

“En mi cabeza está la posibilidad de salir y tirar. Después puede pasar que Nakagami salga bien y se ponga delante, creo que tiene un poco más de ritmo que nosotros. Hay muchos pilotos con ritmo y hay que saber llegar con la goma fresca al final”, valoró.

“No me gustaría tener una Ducati delante, es muy complicado para pasarlas, y una Honda también, así que prefiero no tener a Nakagami delante”.

Pese a que está a 7º de la general, Rins sólo pierde 36 puntos respecto al líder, Joan Mir, y no se descarta todavía.

“Sinceramente, tenemos opciones matemáticas, estamos haciendo una buena parte final de la temporada. No hay nada descartado, hemos de ser positivos a pesar de la temporada y la lesión, así que iremos a por todas hasta el final, este es el objetivo”.

“Puede ser un buen momento para recortar puntos con los primeros en la general, pero hay que trabajar porque el hecho de haber ganado la pasada semana no significa que vaya sobrado”, advirtió.

Rins explicó la vuelta que le llevó a la primera fila, que la hizo a rueda de Quartararo.

“La hice detrás de Fabio, ha sido casualidad. Me lo he encontrado saliendo de boxes y me he enganchado a él. Gracias a eso estoy en la tercera posición. No me esperaba acabar tercero, porque he visto que en esa vuelta detrás de Fabio se me ha ido un poquito. Le he recuperado en la última curva, pero pensaba que acabaría cuarto o quinto”, cerró el de Suzuki.