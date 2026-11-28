MotoGP GP de Valencia

GP de Valencia de MotoGP 2026: Parrilla de salida completa

Consulta la parrilla de salida completa para la ronda final de la temporada 2026 de MotoGP en Valencia

Rachit Thukral

Publicado: 28 nov 2026, 13:40

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi, de Aprilia, arrancará desde la pole position en el Gran Premio de Valencia, carrera que cierra la temporada de MotoGP, tras romper el récord de vuelta en el Circuit Ricardo Tormo.

A pesar de haberse quedado fuera de la pelea por el campeonato por un margen considerable, Bezzecchi podría terminar la campaña como el piloto con más victorias si logra imponerse en Valencia este domingo.

El diez veces campeón del mundo Marc Márquez (Ducati) partirá segundo en la última carrera de MotoGP de su trayectoria, luego de haber anunciado su decisión de retirarse este viernes.

La primera fila de la parrilla la completará Raúl Fernández, piloto de Trackhouse.

El piloto de Gresini Álex Márquez, quien sufrió un cuadro de fiebre el viernes, tomará la salida desde el cuarto puesto, por delante de Jorge Martín (Aprilia) y Fabio di Giannantonio (VR46).

Enea Bastianini, del equipo Tech3, será el piloto mejor ubicado de KTM en la séptima posición, justo por delante de su compañero de equipo Pol Espargaró y tres lugares por delante del piloto oficial de fábrica Pedro Acosta.

Dividiendo a las tres KTM se ubicará Fermín Aldeguer en el noveno puesto.

Ai Ogura sufrió una caída en los instantes finales de la clasificación y quedó relegado al 11° lugar, justo por delante de Joan Mir, de Honda.

Johann Zarco, quien clasificó en un lejano 15° puesto para LCR, deberá cumplir una penalización de vuelta larga (long-lap penalty) el domingo tras haber derribado a Álex Márquez durante el GP de Portugal el fin de semana pasado.

Varios pilotos dejarán MotoGP al término del GP de Valencia, incluidos Marc Márquez, Álex Rins, Jack Miller, Brad Binder y Franco Morbidelli.

La mayoría de los pilotos restantes cambiarán de equipo durante el invierno, siendo únicamente Bezzecchi, Fernández, Johann Zarco y Toprak Razgatlioglu quienes permanecerán en sus actuales estructuras.

MotoGP Valencia GP 2026: Parrilla de arrancada

Pos No Piloto equipo Tiempo dif 1 72 Marco Bezzecchi Aprilia 1'27.844 - 2 93 Marc Márquez Ducati 1'28.307 0.463 3 25

Raul Fernández

Trackhouse 1'28.433 0.589 4 73 Alex Márquez Gresini 1'28.580 0.736 5 89 Jorge Martín Aprilia 1'28.639 0.795 6 49 Fabio Di Giannantonio VR46 1'28.695 0.851 7 23 Enea Bastianini Tech3 1'28.780 0.936 8 44 Pol Espargaro Tech3 1'28.853 1.009 9 54 Fermin Aldeguer Gresini 1'28.870 1.026 10 37 Pedro Acosta KTM 1'28.884 1.040 11 79 Ai Ogura Trackhouse 1'29.150 1.306 12 36 Joan Mir Honda 1'29.416 1.572 13 33 Brad Binder KTM 1'29.233 1.389 14 27 Iker Lecuona Ducati 1'29.260 1.416 15 5 Johann Zarco LCR 1'29.286 1.442 16 20 Fabio Quartararo Yamaha 1'29.407 1.563 17 21 Franco Morbidelli VR46 1'29.435 1.591 18 11 Diogo Moreira LCR 1'29.584 1.740 19 10 Luca Marini Honda 1'29.623 1.779 20 43 Jack Miller Pramac 1'29.640 1.796 21 47 Augusto Fernandez Pramac 1'29.721 1.877 22 42 Alex Rins Yamaha 1'30.148 2.304

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