Gran Premio de Austria de MotoGP 2026: cómo verlo, horarios de las sesiones y más

El Gran Premio de Austria supone la carrera de casa para KTM, y Pol Espargaró respalda al piloto oficial Pedro Acosta para que consiga la victoria el domingo. Sin embargo, aunque se espera que la RC16 rinda bien en el Red Bull Ring, es probable que la lucha por la victoria se reduzca a Ducati y Aprilia.

De las dos, Ducati es la clara favorita gracias a la reciente racha de victorias de Marc Márquez, que ha aupado al español a lo más alto de la clasificación.

Márquez está empatado a puntos con Jorge Martín, de Aprilia, pero le supera en el desempate gracias a su mayor número de victorias.

Por su parte, Marco Bezzecchi se enfrenta a otra dura batalla por recuperarse tras haber desperdiciado un gran resultado en Misano el pasado fin de semana.

Austria marca el final de la etapa europea principal de la temporada, y el campeonato se trasladará a la región de Asia-Pacífico tras este fin de semana para disputar las próximas cinco rondas.

La temporada, sin embargo, seguirá terminando en Europa con dos carreras consecutivas en Portugal y Valencia en noviembre.

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Horarios de las sesiones del Gran Premio de Austria de MotoGP 2026 en Latinoamérica

Viernes, 18 de septiembre de 2026

Entrenamiento libre 1

México: 02:45h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:45h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:45h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:45h

Argentina: 05:45h

Uruguay / Paraguay: 05:45h

Entrenamientos

México: 07:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay / Paraguay: 10:00h

Sábado, 19 de septiembre de 2026

Entrenamiento libre 2

México: 02:10h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:10h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:10h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:10h

Argentina: 05:10h

Uruguay / Paraguay: 05:10h

Clasificación

México: 02:50h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:50h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:50h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:50h

Argentina: 05:50h

Uruguay / Paraguay: 05:50h

Sprint

México: 07:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay / Paraguay: 10:00h

Domingo, 20 de septiembre de 2026

Carrera

México: 06:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:00h

Argentina: 09:00h

Uruguay / Paraguay: 09:00h

¿Puedo ver en streaming el Gran Premio de Austria?

MotoGP cuenta con su propio servicio de streaming bajo demanda, que ofrece retransmisiones en directo de los entrenamientos, la clasificación y el Sprint, así como los momentos más destacados. El pase de vídeo de MotoGP está disponible por una cuota anual de 139,99 euros.

En Latinoamérica la transmisión le pertenece a Disney+ en su servicio Premium y a través de los canales de ESPN.