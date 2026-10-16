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Gresini cree que las reglas de 2027 no ampliarán la brecha entre fábricas y satélites

El cambio sísmico de MotoGP en 2027 no será perjudicial para los equipos satélite de MotoGP, según Gresini Racing

Rachit Thukral

Publicado: 16 oct 2026, 19:53

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Gresini confía en que el orden competitivo entre los equipos de fábrica y satélite se mantendrá “más o menos” sin cambios en 2027, cuando MotoGP entre en su nueva era de 850cc.

El campeonato afronta el próximo año su mayor renovación técnica de la historia reciente, con una cilindrada reducida, límites más estrictos en la aerodinámica y la prohibición de los dispositivos de altura de pilotaje. El cambio de neumáticos Michelin a Pirelli añadirá más complejidad, marcando un cambio generacional completo en el paquete técnico.

Dada la magnitud de los cambios, cualquier dato recopilado en los test en pista será valioso para entender las nuevas motos y extraer de ellas el máximo rendimiento. Algunos fabricantes empezaron a probar sus motos de 850cc ya en diciembre del año pasado, antes de intensificar el trabajo de desarrollo en los últimos meses.

Aunque el nuevo reglamento supone un gran reto para los propios fabricantes, sus equipos satélite también se enfrentan a una tarea difícil para aprender las nuevas motos y neumáticos lo más rápido posible.

Con todos los test privados y el test oficial de Brno en junio restringidos a los propios fabricantes, los equipos satélite tuvieron que esperar hasta el test de Spielberg del mes pasado para poder probar las nuevas máquinas equipadas con neumáticos Pirelli.

Pero Gresini, cliente de Ducati, ha restado importancia a las preocupaciones de que el nuevo reglamento pueda dejar a los equipos satélite en desventaja, y el director deportivo Michele Masini afirmó que incluso podrían obtener una ventaja inicial sobre las fábricas gracias a su comprensión de los nuevos neumáticos Pirelli.

“Creo que el nivel podría ser más o menos el mismo que ahora”, dijo Masini a Motorsport.com.

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“En términos de rendimiento, será crucial entender de inmediato los neumáticos Pirelli. Una de las cosas más importantes en una carrera es gestionar los neumáticos, dependiendo de la moto que estés pilotando.

“En este caso, los equipos satélite también pueden jugar mejor sus cartas en comparación con algunos equipos de fábrica. Si entiendes de inmediato cómo funciona y cómo gestionarlo, podría ser una gran ayuda, especialmente para las dos primeras carreras.”

Michele Masini, Team Manager, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aunque un cambio de reglas tan importante podría aumentar la dependencia de los equipos satélite respecto a sus socios fabricantes, Gresini afirma que seguirá recibiendo el mismo nivel de apoyo técnico de Ducati.

“Creo que el apoyo nunca cambia. No tienes que cambiar el apoyo porque al final trabajamos juntos incansablemente cada día de cada fin de semana de GP”, dijo Masini.

“Creo que estoy realmente seguro de que Ducati pondrá en pista un paquete muy bueno para los pilotos. Pero, como dije, será la misma colaboración.

“Por supuesto, el carácter de la moto cambiará. También dependerá del carácter de los neumáticos.”

Con el nuevo reglamento reiniciando de hecho la parrilla, Masini ve el cambio como una gran oportunidad para Gresini, que ha ganado un gran premio cada año desde su separación de Aprilia hace cinco años.

“Estoy muy ilusionado con eso”, dijo. “Porque cada vez que cambia el reglamento, tienes la posibilidad de intentar trabajar. Y si eres inteligente, quizá llegues a resolver algunos problemas antes que los demás y quizá podamos jugar para sacar alguna ventaja en las dos primeras carreras.”

Gresini está considerado como el equipo más independiente de la parrilla, en un momento en el que los constructores de MotoGP trabajan cada vez más estrechamente con sus equipos satélite.

Actualmente, la escudería italiana cuenta con una GP26 con especificación completa de fábrica pilotada por Alex Marquez, mientras que su compañero de equipo Fermin Aldeguer compite con la GP25 del año anterior.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Todos los equipos satélite tienen sus propios acuerdos con los fabricantes en cuanto al suministro de equipamiento, y esos contratos regulan qué especificación de la moto reciben y con qué frecuencia se actualiza. La diferencia de rendimiento entre una máquina de especificación actual y una moto de un año puede variar entre fabricantes y de una temporada a otra.

Cuando comience la temporada 2027 de MotoGP, todos los equipos arrancarán con motos construidas según las nuevas reglas. Sin embargo, los equipos de fábrica aún podrían obtener una ventaja si reciben actualizaciones antes que sus homólogos satélite a medida que avanza el desarrollo.

Después de que Gresini hiciera rodar la GP27 por primera vez en el Red Bull Ring el mes pasado, Masini dijo que los equipos tendrán que esperar al primer test de pretemporada en Sepang en febrero para probar la versión final de los nuevos compuestos de MotoGP de Pirelli.

“Probamos la Ducati de 850cc con nuestro equipo, con el lado [del garaje] de Fermin Aldeguer. Solo un primer contacto con la moto y un primer contacto con los neumáticos”, explicó.

“Es cierto que Pirelli aún está desarrollando los neumáticos que traerán para el próximo año. De momento, hicieron un buen trabajo para llegar lo más preparados [posible] al primer test en Sepang. Pero tenemos que esperar hasta Sepang.

“Espero que el test del martes después del GP de Valencia pueda ser útil porque tenemos que pensar en las condiciones meteorológicas, que nunca se sabe. Pero tendremos la situación real cuando estemos en los test de Sepang y Buriram el próximo año.”

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