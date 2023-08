Gresini renueva a Alex Márquez y su acuerdo con Ducati

La noticia de la prolongación de la relación entre Alex Márquez y Gresini, adelantada por el propio equipo en sus redes sociales el miércoles por la noche, llega cinco días después de que el español estrenara su casillero de triunfos en la categoría de las motos pesadas, en la prueba al sprint de Silverstone.

A pesar de que la continuidad del menor de los hermanos de Cervera (Lleida) nunca estuvo en peligro, este anuncio pone en relieve la solidez conseguida desde que se subió por primera vez a la Ducati, tras las tres temporadas en las que corrió con Honda (2020-2022).

Tras la novena parada del calendario, el pasado fin de semana en Gran Bretaña, Márquez ocupa la novena posición de la tabla general, con la tercera posición que firmó en Argentina como mejor resultado hasta la fecha si dejamos al margen la reciente victoria del sábado en tierras británicas.

"Estoy muy contento de continuar en el equipo. Siempre he expresado este deseo mío y cuando las cosas van bien es aún más fácil entenderse. Seguir juntos la próxima temporada es clave para seguir creciendo con esta moto, y con este equipo todo va a ser más fácil. Quiero dar las gracias a Nadia en primer lugar, y luego a todo el equipo que me ha hecho sentir como en casa desde el primer día. Seguiremos creciendo y sorprendiendo", expresa Alex en el comunicado del equipo.

Aquello que aún no está claro es quien ocupará el otro lado del taller de la estructura fundada por Fausto Gresini y que desde la muerte del expiloto administra su viuda, Nadia Padovani. Lo que sí parece más que improbable, si no hay un giro de guión inesperado, es que allí siga Fabio Di Giannantonio. El corredor romano no ha conseguido cumplir los mínimos exigidos en los dos cursos que lleva en MotoGP, circunstancia que seguramente le llevará a competir en WorldSBK. Su lugar es uno de los más codiciados del paddock, habida cuenta del nivel de las Desmosedici. Para ese puesto hay varios candidatos, entre los que se cuenta Tony Arbolino y Jake Dixon, ambos en Moto2.

Dos años más, Gresini equipo satélite de Ducati

Paralelamente a la confirmación de Márquez, Ducati y Gresini también ratificaron el vínculo que les une desde el pasado ejercicio, con la ampliación de su contrato, que ahora vencerá en 2025. De esta forma se da carpetazo oficialmente a los rumores que surgieron acerca del posible interés de KTM por aliarse con la formación de Faenza.

"Estamos muy contentos de poder mantener al equipo Gresini dentro de la familia Ducati por otras dos temporadas. Se trata de una estructura extremadamente profesional, y a lo largo de los años ha demostrado tener potencial para aspirar a lograr grandes resultados", celebra Gigi Dall’Igna, administrador general de Ducati.

“El año pasado, el equipo consiguió cuatro preciosas victorias con nuestra Desmosedici GP, y este año lleva un podio, una pole position y una victoria en la carrera al sprint de Silverstone, con Alex Márquez. Estamos convencidos de que, juntos, obtendremos más éxitos en el futuro, y seguiremos creciendo carrera tras carrera”, remacha el ingeniero, peso pesado de la compañía radicada en Bolonia.

Ganador carrera Sprint Alex Márquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images